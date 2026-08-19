A New York apre la clinica del fondatore di Spotify: scansiona il corpo, 25.000 in lista d'attesa

Il 24 settembre Neko Health apre la prima sede statunitense, al 300 di Lafayette Street, nel quartiere newyorkese di SoHo. La società è stata fondata da Daniel Ek, co-fondatore e amministratore delegato di Spotify, e da Hjalmar Nilsonne, che ne è l'amministratore delegato. Oltre 25.000 newyorkesi si sono iscritti alla lista d'attesa, secondo quanto dichiara l'azienda.

Neko ha sviluppato una tecnologia proprietaria di scansione del corpo, che affianca agli esami del sangue e ai dati raccolti dai dispositivi per il fitness per valutare lo stato di salute di una persona. Le sedi già operative si trovano in Regno Unito e in Svezia.

A luglio Neko ha chiuso un round di serie C da 700 milioni di dollari, e insieme all'annuncio ha dichiarato di aver effettuato 100.000 scansioni, senza condividere altri dettagli circa la ripartizione per Paese o per sede. Anche i 25.000 iscritti alla lista d'attesa di New York, sono al momento solamente una misura dell'interesse raccolto e non le visite già prenotate.

Diverse aziende "tecnologico-sanitarie" nascono da fondatori del settore hi-tech o da fondi di venture capital, e Neko è una di queste. Midjourney, il laboratorio di intelligenza artificiale noto per il modello e il sito di generazione di immagini e video, sta sviluppando uno scanner corporeo da integrare in un'esperienza da centro benessere, con apertura prevista a San Francisco nel 2027. Tony Robbins e Peter Diamandis hanno una società dedicata alla longevità, Fountain Life, che offre scansioni e valutazioni dello stato di salute, mentre Function Health, co-fondata dal medico e podcaster Mark Hyman, ha aggiunto le scansioni del corpo agli esami del sangue dopo l'acquisizione della startup Ezra. Function ha appena ottenuto un prestito da 450 milioni di dollari dal Customer Value Fund di General Catalyst, un veicolo che si fa rimborsare con accordi di condivisione degli utili.

Chi vuole una scansione a New York, per ora, può soltanto iscriversi alla lista d'attesa e al momento il prezzo di una scansione negli Stati Uniti e la capienza della nuova sede non sono stati condivisi pubblicamente.