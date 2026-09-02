A Berlino una camicia disegnata per ingannare le videocamere di sorveglianza

A Kottbusser Tor la polizia di Berlino ha acceso le prime telecamere con riconoscimento degli oggetti, e altre tre postazioni seguiranno. Simon Weckert risponde con una camicia il cui disegno, nelle prove su YOLO, cancella chi la indossa

Simon Weckert ha presentato Digital Camouflage, una camicia il cui disegno è costruito per mandare in errore i sistemi di visione artificiale. Davanti a un rilevatore di oggetti il tessuto fa sparire il riquadro che l'algoritmo traccia attorno a ogni figura umana: chi lo indossa resta visibile a qualsiasi occhio, ma il modello smette di registrarlo. L'artista ha documentato il lavoro sul posto, in foto e video, a Kottbusser Tor.

Proprio a Kottbusser Tor, fermata della metropolitana fra le più frequentate di Berlino, la polizia ha acceso le prime telecamere cittadine con riconoscimento degli oggetti gestite dalle forze dell'ordine. Non è un impianto che registra e basta: il software ordina ciò che fa ogni passante fra normale e sospetto, e secondo la presentazione dell'opera è il primo autorizzato per legge a riprendere lo spazio pubblico della città senza una causa specifica. Altre tre postazioni sono già previste.

Le telecamere di questa classe riconoscono persone, veicoli, animali e biciclette, e segnalano i comportamenti classificati come anomali: qualcuno disteso a terra, soste prolungate, una rissa, un pacco abbandonato. Ogni segnalazione può tradursi in un intervento di polizia.

Il disegno è un attacco adversarial

Un attacco adversarial manipola i dati visivi che la macchina riceve, così che il modello non interpreti correttamente ciò che ha davanti. Il tessuto di Digital Camouflage prende di mira le caratteristiche che i rilevatori cercano quando isolano una figura umana, ed è questo il punto in cui l'inganno riesce funzionare. Weckert dichiara di essersi appoggiato a tre lavori accademici sull'abbigliamento adversarial nel mondo fisico, fra cui la ricerca di Hu e colleghi sulle texture che ingannano i rilevatori di persone.

Le dimostrazioni girano su YOLO, un rilevatore di oggetti open source di uso generale, e l'opera non avanza alcuna pretesa sugli impianti in servizio a Berlino o altrove. E' una precisazione che Weckert evidenzia invece di nasconderla: nessuno, dall'esterno, può verificare come reagisca un sistema governativo, perché quei sistemi non sono testabili in modo indipendente. Il produttore dell'impianto berlinese, sostiene l'artista, non è stato reso noto.

Nessuna promessa di anonimato

Weckert è esplicito su cosa la camicia non sia: non è uno strumento per sfuggire alla polizia e non garantisce l'anonimato, perché nessun disegno può battere ogni sistema in ogni condizione. Indossata in pubblico funziona piuttosto come segnale visibile, e dichiara che farsi leggere da una macchina non è una condizione che tutti accettano. Una parte dei proventi di ogni capo va a organizzazioni che difendono i diritti civili digitali e si oppongono all'espansione della sorveglianza.

L'artista colloca Berlino all'inizio di una traiettoria che negli Stati Uniti si è già compiuta: nella sua ricostruzione oltre centomila telecamere in rete registrano veicoli e spostamenti in migliaia di centri abitati, e i dati confluiscono in banche dati consultabili senza mandato. Sempre secondo la presentazione dell'opera, nel corso del 2026 decine di comunità hanno votato per cancellare i contratti con i fornitori. Sono cifre che l'artista riporta senza indicarne la fonte, e il resto del materiale disponibile non le conferma.

Sulla domanda di fondo, cosa ottenga una città in cambio, Weckert richiama la letteratura che attribuisce alle telecamere una capacità scarsa di prevenire i reati: più spesso li spostano nella via accanto, o producono una sensazione di sicurezza al posto di reale sicurezza. Anche qui il riferimento resta generico, senza studi indicati. Su come si comporti davvero l'impianto di Kottbusser Tor non esiste alcun dato pubblico, e le tre postazioni successive sono già in programma.