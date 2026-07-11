25 articolazioni, pelle tattile e forza sorprendente: questa mano per robot umanoidi è fantastica

1X Technologies ha presentato una nuova generazione di mani robotiche per il suo umanoide NEO, dotate di 25 gradi di libertà, controllo della forza e sensori tattili avanzati. Il sistema punta a eliminare i limiti nella manipolazione, permettendo ai robot di affrontare attività quotidiane con maggiore precisione, sicurezza e autonomia.

La società norvegese 1X Technologies ha annunciato una nuova generazione di mani robotiche sviluppate per il proprio robot umanoide NEO, con l'obiettivo di raggiungere livelli di destrezza vicini a quelli umani. Il nuovo sistema introduce 25 gradi di libertà, un controllo completo della forza e capacità tattili progettate per migliorare la manipolazione degli oggetti negli ambienti reali.

Secondo 1X, il limite principale dei robot umanoidi non è più rappresentato esclusivamente dall'intelligenza artificiale o dai modelli software, ma dalla capacità fisica di interagire con il mondo. Una mano robotica tradizionale, basata spesso su pinze rigide o sistemi con pochi assi di movimento, offre infatti un numero limitato di azioni possibili e dispone di informazioni ridotte sul contatto con gli oggetti.

La nuova mano di NEO è stata progettata come un vero sistema di percezione e non come un semplice attuatore. La configurazione comprende 22 gradi di libertà completamente attuati distribuiti tra dita e palmo, ai quali si aggiungono altri tre gradi di libertà a livello del polso. Tutti i movimenti sono gestiti tramite il sistema proprietario 1X Tendon Drive, basato su trasmissioni con rapporti relativamente bassi, compresi tra circa 5:1 e 15:1.

Questa scelta consente alla mano di essere completamente "backdrivable", ovvero capace di ricevere forze dall'ambiente attraverso lo stesso percorso meccanico utilizzato per generare il movimento. La società definisce questa caratteristica "trasparenza della forza": quando un oggetto esercita una pressione sulle dita, la forza viene rilevata direttamente dai motori e dal sistema di controllo, senza essere completamente filtrata dalla trasmissione meccanica.

Molti sistemi robotici tradizionali utilizzano riduttori con rapporti molto elevati, spesso nell'ordine di 100:1 o 200:1, che aumentano la forza disponibile ma rendono difficile percepire il contatto attraverso le articolazioni. Per compensare questa limitazione vengono spesso aggiunti sensori esterni o sistemi di visione. La soluzione di 1X punta invece a integrare movimento e percezione nella struttura stessa della mano.

Oltre al controllo della forza, ogni articolazione dispone di un sistema continuo di propriocezione, permettendo al robot di conoscere la posizione delle proprie dita e del polso senza dover ricorrere esclusivamente alle telecamere. A questo si aggiunge una superficie tattile ad alta risoluzione distribuita sulle dita e sulle aree di contatto, in grado di rilevare pressione, posizione del contatto e forze di taglio.

Questi dati permettono a NEO di identificare fenomeni come lo scivolamento di un oggetto e correggere rapidamente la presa. La combinazione tra controllo della forza, sensibilità tattile e capacità di movimento fine consente al robot di affrontare operazioni che richiedono precisione, come manipolare piccoli componenti o oggetti delicati.

1X ha mostrato diverse applicazioni della nuova mano robotica, tra cui assemblaggio di costruzioni LEGO, raccolta di viti e monete, installazione di lampadine, utilizzo di un cacciavite, rotazione di oggetti all'interno della mano, chiusura di cerniere, selezione di frutta, versamento di bevande, collegamento di cavi USB-C e interazione tramite linguaggio dei segni.

Dal punto di vista delle prestazioni meccaniche, la mano raggiunge una coppia massima di 3,5 Nm sull'articolazione del pollice, mentre le articolazioni principali delle dita arrivano fino a 2,6 Nm. La forza di flessione delle estremità delle dita può raggiungere 45 N, mentre il polso sviluppa una coppia di 17,75 Nm. La precisione di posizionamento dichiarata è pari a ±0,2 mm, un valore pensato per attività che richiedono manipolazioni di piccoli oggetti.

La progettazione tiene conto anche dell'utilizzo in ambienti domestici e industriali. Le mani sono certificate IP68 contro acqua e polvere, utilizzano materiali compatibili con il contatto alimentare e possono essere lavate sotto acqua corrente. La struttura basata su tendini e componenti a bassa inerzia permette inoltre alle dita di cedere in caso di urti o pressioni impreviste, migliorando la sicurezza nell'interazione con persone e oggetti.

Sul fronte dell'affidabilità, 1X afferma di aver sottoposto componenti, gruppi delle dita e sistemi di azionamento a milioni di cicli di test. Le articolazioni del polso sarebbero state validate oltre i due milioni di cicli anche in condizioni di carico elevato. 1X dichiara una capacità produttiva delle mani fino a 10.000 unità nel corso dell'anno attraverso una linea produttiva dedicata.