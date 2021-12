18° volo per NASA Ingenuity e nuova strategia di comunicazione con Perseverance

NASA Ingenuity continua a volare nella tenue atmosfera marziana all'interno del cratere Jezero. Nella giornata di ieri si è tenuto il diciottesimo volo per l'elicottero marziano che dovrebbe essersi concluso correttamente stando alle prime immagini disponibili.

Ricordiamo che in occasione del diciassettesimo volo erano stati riscontrati alcuni problemi di comunicazione tra il drone e NASA Perseverance che serve per inviare i dati verso la Terra (sfruttando gli orbiter e il DSN). La telemetria ricevuta dal rover aveva dato la quasi certezza che la missione fosse comunque stata un successo, ma rimaneva qualche incognita.

Il 18° volo di NASA Ingenuity su Marte

Prima del volo era stato pubblicato un post dal JPL che descriveva ciò che sarebbe successo il 15 Dicembre, giorno del 18° volo. La distanza che dovrebbe aver percorso il drone è pari a 230 metri a una velocità massima di 2,5 m/s impiegandoci 125".

Il nuova campo volo dove è atterrato NASA Ingenuity si trova al limite settentrionale della zona conosciuta come Séítah (ricca di dune). Per cercare di limitare le problematiche di comunicazione con NASA Perseverance (che si trova al limite della portata) è stato scelto un approccio diverso rispetto al passato.

Si è preferita quindi una velocità di trasmissione più bassa ma ottenendo un aumento della potenza del segnale. Questo ha consentito di avere un segnale più stabile. Il rischio, come confermato da Teddy Tzanetos (del JPL) è che si fosse perso il segnale ci sarebbero potuti volere giorni o settimane prima di acquisirlo nuovamente.

Sul sito ufficiale sono disponibili le prime immagini del 18° volo della NavCam a bassa risoluzione e bianco e nero del drone. Mentre si attende una conferma definitiva da parte del JPL, questo è un indizio che il volo è effettivamente stato eseguito con successo. In futuro problemi di comunicazione potrebbero nuovamente ripresentarsi per via della conformazione del problema. NASA Ingenuity ha comunque confermato la sua ottima ingegnerizzazione superando i 31 minuti di tempo di volo e spostandosi per oltre 3,6 km. Si tratta di risultati impensabili fino a pochi mesi fa.

