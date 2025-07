11.000 terremoti rilevati in silenzio: ecco cosa fanno davvero i sensori del tuo telefono Android

Google ha utilizzato i sensori di movimento di oltre due miliardi di dispositivi Android tra il 2021 e il 2024 per individuare terremoti e inviare allerta in tempo reale a milioni di utenti in 98 paesi

Da quando è partito negli Stati Uniti nel 2020, e successivamente esteso a livello internazionale, il sistema Android Earthquake Alert (AEA) è riuscito ad affermarsi come la soluzione di allerta sismica più diffusa via smartphone: integrato nel sistema operativo Android, attivo di default e distribuito tramite Google Play Services, trasforma 2,5 miliardi di dispositivi in una rete di sensori che intercetta i terremoti in tempo reale, offrendo una copertura a 98 paesi e raggiungendo regioni prive di tradizionali sistemi di monitoraggio sismico. Il team che, all'interno di Google, si occupa del sistema ha pubblicato su Science un'interessante analisi basata sui dati raccolti e sugli eventi accaduti fin dal debutto del sistema.

Smartphone come sismografi: il ruolo degli accelerometri

Il sistema basa il proprio funzionamento sugli accelerometri che sono parte integrante degli smartphone, poiché sono usati per gestire funzioni quotidiane come il conteggio passi o la rotazione dello schermo. Google utilizza questi sensori per individuare le vibrazioni tipiche dei terremoti, distinguendole con appositi da quelle provocate da movimenti o situazioni comuni, come il traffico, il movimento degli utenti o i tuoni. E, ovviamente, un singolo smartphone non sarebbe attendibile, ma la forza del sistema sta proprio nella vastità dei dati raccolti: gli avvisi e le allerte vengono innescate solo quando molteplici telefoni in un’area specifica rilevano simultaneamente onde sismiche.

Dalla rilevazione all’allerta: la catena del segnale

Ma quali sono le condizioni perché l'allerta venga effettivamente inviata? Quando il telefono è fermo e l’accelerometro rileva movimenti compatibili con onde P o S di un terremoto, comunica dati e posizione approssimativa a Google. I server Google confrontano i dati della rete locale: se la distribuzione delle scosse corrisponde al modello previsto per un sisma, inviano un’allerta. Il tempo di risposta è notevole: ad esempio, nel terremoto avvenuto nelle Filippine nel 2023, i telefoni hanno rilevato i primi segnali dopo 12 secondi dal sisma offshore, facendo partire gli allarmi sei secondi dopo e offrendo agli utenti fino a 15 secondi di preavviso.

Tipologie di avviso: “Be aware” e “Take action”

In base alla distanza e all’intensità prevista, Android Earthquake Alert genera due tipi di allerta:

"Be aware" : notifica con suono distintivo, per gli utenti più distanti dall’epicentro.

: notifica con suono distintivo, per gli utenti più distanti dall’epicentro. "Take action": per chi si trova vicino, il messaggio supera le impostazioni di non-disturbo, invade lo schermo e invita a “Proteggersi” o “Abbracciarsi al suolo”.

Se l’allarme arriva a evento già avvenuto, il sistema notifica comunque l’utente, offrendo la possibilità di informarsi sull’accaduto.

Bilancio operativo (2021-2024) e affidabilità

Nei primi tre anni Android Earthquake Alert ha identificato oltre 11.000 terremoti tra magnitudo 1.9 e 7.8, recapitato in media 18 milioni di avvisi al mese e ottenuto riscontri positivi dal 85% degli utenti che hanno risposto a sondaggi. Il margine d’errore nelle stime di magnitudo è calato sensibilmente, e il sistema si è dimostrato efficace anche rispetto alle reti sismiche nazionali giapponesi o americane. Gli sviluppatori hanno migliorato nel tempo le capacità di distinguere tra scosse vere e falsi allarmi, come ad esempio quelli generati da forti temporali o vibrazioni prodotte da altri sistemi d’allerta.

Le sfide delle false allerte

Il sistema ha emesso solo tre falsi positivi su oltre 1.300 eventi, ma purtroppo ciò non è stato sufficiente a non creare qualche problema. Il caso più eclatante ha coinvolto il Brasile, dove un allarme errato ha portato Google a sospendere temporaneamente il servizio. Gli altri episodi sono stati attribuiti a fenomeni atmosferici (temporali) o a interazioni con altri sistemi che vibravano i telefoni. In risposta, Google ha affinato i modelli per distinguere i veri terremoti da eventi acustici, ma ha sottolineato che la tecnologia rimane complementare e non sostituisce i sistemi ufficiali delle autorità locali.

Lo studio evidenzia anche alcuni limiti: nei casi di terremoti molto intensi, ad esempio quelli che hanno colpito la Turchia nel febbraio 2023, il sistema ha inizialmente sottostimato la magnitudo degli eventi e non è riuscito a inviare l’allerta con sufficiente anticipo per tutti gli utenti nelle zone colpite. Google ha lavorato a un aggiornamento degli algoritmi dopo quell’incidente: riesaminando i dati con la nuova versione, il sistema ha identificato correttamente la maggiore gravità dei sismi e avrebbe inviato notifiche d’emergenza (“TakeAction”) a un numero quasi doppio di utenti. Tuttavia, la difficoltà di verifica pubblica resta alta, soprattutto in contesti ove la connessione Internet viene compromessa proprio dai disastri sismici.

Se il sistema si rivela particolarmente utile nelle zone con alta densità di telefoni Android, mostra limiti nelle aree meno digitalizzate o in casi di terremoti di grandissima intensità, dove la rapidità delle onde può vanificare qualsiasi preavviso. Nonostante ciò, il modello crowd-sourced di Google offre copertura e rapidità superiori ai tradizionali sistemi di allerta in molte aree del mondo, a costo zero per gli utenti e senza necessità di nuove infrastrutture fisiche.