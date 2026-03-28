100 agenti AI per dipendente: quello che Jensen Huang non dice

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Mercoledì scorso, al GTC di San Jose, Jensen Huang ha fatto un'affermazione che a riportarla così, senza contesto, potrebbe suonare assurda. Ha detto che nel giro di 10 anni NVIDIA avrà circa 75.000 dipendenti umani, quasi il doppio dei 42.000 attuali, che lavoreranno fianco a fianco con 7,5 milioni di agenti AI. Cento agenti digitali per ogni persona in carne e ossa.

Poi ha aggiunto un dettaglio che è passato un po' sotto traccia perché il numero dei 7,5 milioni di agenti era più comodo da mettere nei titoli: ha proposto di dare a ogni ingegnere un budget annuale di token AI pari a circa la metà del suo stipendio base. Per un ingegnere che guadagna 300.000 dollari l'anno (siamo nella Silicon Valley, queste cifre lì sono normali) il budget in token varrebbe 150.000 dollari. Soldi veri, spendibili per far girare agenti AI che lavorano per te mentre dormi, mangi, fai una passeggiata.

La cosa che vale la pena notare è che Huang non stava parlando in termini vaghi, come succede di solito quando i CEO si esprimono sul futuro del lavoro. Stava descrivendo un modello retributivo concreto per la sua azienda, con numeri e proporzioni. E lo ha fatto nella stessa settimana in cui il Global Talent Trends 2026 di Mercer mostrava un quadro che definire contraddittorio è generoso: il 98% dei dirigenti aziendali pianifica una trasformazione organizzativa spinta in buona parte dall'AI nei prossimi due anni, mentre il 54% degli stessi dirigenti indica la scarsità di talenti come il problema numero uno che hanno sul tavolo.

Pensateci un secondo: quasi tutti i CEO si preparano a ristrutturare, e contemporaneamente più della metà non riesce a trovare le persone di cui ha bisogno. Lewis Garrad di Mercer Asia lo chiama "talent paradox": mentre l'AI riduce il bisogno di lavoro tradizionale, aumenta simultaneamente la scarsità di competenze critiche necessarie per lavorare insieme all'AI. È un tipo di cortocircuito che nelle grandi transizioni tecnologiche si è già visto più volte: tutti si muovono, nessuno sa bene verso dove, e chi taglia e chi assume lo fa spesso per ragioni che hanno più a che fare con l'ansia di non restare indietro che con un piano preciso.

Agenti IA fianco a fianco con dipendenti: la nuova normalità del mondo del lavoro

Il fatto è che Huang non è l'unico a muoversi in questa direzione, e forse neanche il più avanti. Bob Sternfels, il managing partner di McKinsey, ha raccontato in un'intervista con Harvard Business Review che la sua società ha attualmente 20.000 agenti AI attivi accanto a 40.000 consulenti umani. Un anno fa ne avevano 3.000. E Sternfels prevede che nel giro di 18 mesi ogni lavoratore sarà affiancato da uno o più agenti.

Per capirci la stessa azienda di consulting McKinsey che per decenni ha affittato consulenti in giacca e cravatta a tariffe giornaliere da capogiro. Che adesso sta diventando, senza troppi comunicati stampa, un'azienda che vende team misti di persone e software autonomo. E la cosa notevole è che tutto questo sta succedendo senza che quasi nessuno ne parli come di una notizia.

E poi ci sono i numeri che fanno meno piacere. A inizio marzo Block, l'azienda di Jack Dorsey (quella di Square e Cash App), ha licenziato oltre 4.000 persone, portando l'organico da 10.000 a meno di 6.000. È stato il più grande singolo taglio di personale esplicitamente attribuito all'automazione AI nella storia recente delle aziende tech. E Dorsey l'ha detto con una chiarezza che altri CEO evitano accuratamente: non è una questione finanziaria, ha scritto in un memo interno poi diventato pubblico, sono le capacità crescenti degli strumenti AI a rendere possibile fare le stesse cose con meno persone.

Intanto Mustafa Suleyman, il capo della divisione AI di Microsoft, ha dichiarato in un'intervista al Financial Times che AI raggiungerà capacità paragonabili all'uomo nella maggior parte dei task professionali entro 12/18 mesi. E Goldman Sachs stima che l'AI potrebbe automatizzare il 25% delle ore lavorate negli Stati Uniti, con una perdita netta del 6-7% dei posti di lavoro durante la fase di adozione.

Sono numeri che vanno maneggiati con cautela, perché il gap tra ciò che la tecnologia può fare in un laboratorio e ciò che le aziende riescono effettivamente a implementare a scala resta enorme. Andreas Welsch, fondatore di Intelligence Briefing, ricorda che l'80-85% dei progetti AI dal 2018 ad oggi è fallito. Gartner prevede che più del 40% dei progetti di AI agentica verrà cancellato entro la fine del 2027 per costi fuori controllo o valore di business non dimostrato. Questo riflette un problema strutturale: non tanto la tecnologia, quanto la difficoltà delle aziende nel trasformare l'AI in valore operativo, ed è la parte che chi vende la narrazione dell'apocalisse imminente preferisce non citare.

L'IA e l'economia dei token

Quello che mi colpisce, e che cerco di raccontare anche in un mio libro di prossima uscita, è che la velocità a cui il sistema cambia non corrisponde alla velocità con cui noi lo capiamo. Lo scrivevo a proposito della settimana di febbraio in cui otto laboratori hanno rilasciato otto modelli di frontiera in sette giorni: quella densità di rilasci è ormai la normalità, eppure le aziende, le istituzioni, i governi continuano a ragionare come se avessero mesi o anni per decidere cosa fare. Il tempo di valutazione si comprime più rapidamente della nostra capacità di valutare, e questo è un problema che non si risolve con un workshop aziendale sul prompt engineering.

La proposta di Huang di pagare in token è interessante non perché sia particolarmente generosa (è un investimento, non un regalo), ma perché svela un cambiamento nel modo in cui il valore del lavoro viene misurato. Se il tuo stipendio include un budget di calcolo che ti permette di gestire cento agenti, il tuo valore per l'azienda non dipende più dalle ore che lavori e neanche, a voler essere precisi, dalle competenze specifiche che hai accumulato in vent'anni di carriera. Dipende dalla tua capacità di orchestrare sistemi autonomi che lavorano per te. È un cambiamento che ha conseguenze profonde per la struttura delle professioni, e che pochi stanno affrontando con la serietà che meriterebbe.

C'è un altro pezzo della storia che merita attenzione, ed è quello che in queste settimane i mercati finanziari chiamano "SaaSpocalypse". L'indice dei software tech americani (IGV) ha perso il 21% da inizio anno. Duemila miliardi di dollari di capitalizzazione evaporati. Il motivo è che gli investitori stanno iniziando a prezzare un possibile calo della domanda di licenze per utente, poiché gli agenti AI possono ridurre il numero di utenti necessari per svolgere le stesse attività, con un forte contraccolpo su tutto il modello di business che ha retto il settore negli ultimi vent'anni.

Huang stesso ha fatto un ragionamento che suona controintuitivo ma che ha una sua logica precisa: gli agenti AI non riducono la domanda di software, ne diventano i clienti più voraci. Più agenti girano, più servono compilatori, database, piattaforme di sviluppo, istanze di calcolo. Il numero di programmi Python che NVIDIA usa internamente, ha detto, cresce a ritmi che sorprendono anche loro, proprio perché gli agenti li usano in continuazione. È un ragionamento che ha senso a livello di infrastruttura, ma che lascia irrisolta la questione di chi paga l'infrastruttura quando i lavoratori che la usavano perdono il reddito con cui comprare cose.

Ed è qui che la storia dei token, dei cento agenti per umano e della SaaSpocalypse si ricollega a quel concetto che nel mio libro chiamo la "Ghost GDP": i benefici dell'automazione arrivano subito e si vedono nei bilanci trimestrali, i costi arrivano dopo e si nascondono nelle statistiche macroeconomiche con ritardi di mesi o anni. Le aziende tagliano, i margini salgono, le azioni salgono, più capitale viene reinvestito in AI. E il feedback loop gira senza che nessuno si chieda dove finisce il reddito di chi è uscito dal circuito.

Sempre dal report Mercer: il 65% dei dirigenti si aspetta di dover riqualificare tra l'11% e il 30% della propria forza lavoro entro quest'anno. I posti di ingresso, quelli che storicamente servivano a formare i lavoratori alle competenze necessarie per crescere, sono i primi a sparire perché l'AI elimina proprio quei compiti routinari che facevano da rampa d'accesso al mestiere. Questo implica una trasformazione profonda: mentre aumenta la domanda di competenze avanzate, l'automazione dei task più semplici riduce proprio i ruoli che storicamente servivano a svilupparle.

Quando Huang dice che i token diventeranno uno strumento standard di reclutamento nella Silicon Valley ("how many tokens come along with my job", testuale), sta descrivendo un mondo in cui l'accesso alla potenza di calcolo diventa un indicatore di status professionale, un po' come lo era la dimensione dell'ufficio negli anni Novanta o il numero di report diretti nel team negli anni Duemila.

È un mondo che sta nascendo adesso, e che tra sei mesi potrebbe già sembrare ovvio. La velocità è questa, che ci piaccia o no. E il nostro compito, come sempre, è capire cosa fare con quello che capiamo, senza pretendere di capire tutto.