Un portatile sotto i 1000 euro che può sostituire un PC Desktop da gaming: Lenovo LOQ con RTX 4060 e Intel Core i7 HX è in offerta su Amazon

Lenovo LOQ 15IRX9 è un notebook pensato per chi cerca prestazioni elevate senza spendere una fortuna. Equipaggiato con una GPU GeForce RTX 4060 e un processore Intel Core i7 HX, oggi è disponibile su Amazon a 999 euro, un prezzo sorprendente per un portatile che può tranquillamente sostituire un PC desktop da gaming

Se state cercando un portatile in grado di offrire vere prestazioni da gaming, ma anche di supportare editing video, programmazione o carichi pesanti, senza sforare il budget, Lenovo LOQ 15IRX9 oggi è una delle proposte più interessanti in circolazione. Su Amazon è disponibile in offerta a 999 euro , un prezzo decisamente competitivo considerando la configurazione hardware.