Un ottimo portatile gaming con GeForce RTX 5080 e 32 GB di RAM a un prezzo che solo il Prime Day può rendere possibile
HP OMEN MAX 16-ah0001sl scende a 2.257 invece di 2.999 e mette sul tavolo Intel Core Ultra 9, 32GB di RAM DDR5, SSD da 1TB e NVIDIA RTX 5080 da 16GB. Il display 16 pollici 2K a 240Hz e i 3 mesi di PC Game Pass inclusi completano una scheda da vero flagship per il gaming e non solodi Redazione pubblicata il 26 Giugno 2026, alle 11:30 nel canale Portatili
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HP OMEN MAX 16-ah0001sl si presenta come uno dei portatili gaming più interessanti del momento, anche perché a 2.257 invece di 2.999 offre una scheda tecnica che punta dritta alla fascia alta assoluta. Si basa sul processore Intel Core Ultra 9, una soluzione di altissimo livello affiancata da 32GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e da un SSD NVMe Gen4 da 1TB. Questo prezzo è ora disponibile solo con Amazon Prime.
Il display è altrettanto interessante con un pannello da 16 pollici 2K a 240Hz che alza in modo netto la qualità dell'esperienza gaming. La combinazione tra risoluzione elevata e refresh rate molto spinto rende il notebook adatto sia ai titoli competitivi sia ai giochi più scenografici, con una fluidità che si fa notare subito e un livello di dettaglio superiore rispetto ai classici pannelli Full HD.
La parte grafica è affidata a NVIDIA RTX 5080 da 16GB, un componente che rende il portatile adatto non solo al gioco, ma anche a carichi pesanti come rendering, editing e creazione di contenuti. Considerate che non è affatto semplice trovare un portatile con una scheda video così potente a questo prezzo. A completare il quadro, inoltre, ci sono Windows 11, la TNR Privacy Cam e i 3 mesi di PC Game Pass inclusi, un vantaggio che aggiunge subito valore per chi vuole iniziare a giocare fin dal primo avvio.
Molto performante è anche il processore su cui si basa questo mostro, un Intel Core Ultra 9 275HX di fascia alta (architettura Arrow Lake) dotato di 24 core (8 P-Core ad alte prestazioni e 16 E-Core ad alta efficienza) e 24 thread. La frequenza di picco (boost clock) massima raggiunge i 5,4 GHz.
Il posizionamento è molto chiaro: questo OMEN MAX 16 non cerca compromessi, ma punta a offrire una macchina completa, potente e pronta per durare nel tempo. Con un processore Intel Core Ultra di fascia alta, un display 2K a 240Hz e una RTX 5080, il taglio di prezzo rispetto al listino rende questa proposta molto più difficile da ignorare.