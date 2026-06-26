Un ottimo portatile gaming con GeForce RTX 5080 e 32 GB di RAM a un prezzo che solo il Prime Day può rendere possibile

HP OMEN MAX 16-ah0001sl scende a 2.257 invece di 2.999 e mette sul tavolo Intel Core Ultra 9, 32GB di RAM DDR5, SSD da 1TB e NVIDIA RTX 5080 da 16GB. Il display 16 pollici 2K a 240Hz e i 3 mesi di PC Game Pass inclusi completano una scheda da vero flagship per il gaming e non solo

HP OMEN MAX 16-ah0001sl si presenta come uno dei portatili gaming più interessanti del momento, anche perché a 2.257 invece di 2.999 offre una scheda tecnica che punta dritta alla fascia alta assoluta. Si basa sul processore Intel Core Ultra 9, una soluzione di altissimo livello affiancata da 32GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e da un SSD NVMe Gen4 da 1TB. Questo prezzo è ora disponibile solo con Amazon Prime.

Il display è altrettanto interessante con un pannello da 16 pollici 2K a 240Hz che alza in modo netto la qualità dell'esperienza gaming. La combinazione tra risoluzione elevata e refresh rate molto spinto rende il notebook adatto sia ai titoli competitivi sia ai giochi più scenografici, con una fluidità che si fa notare subito e un livello di dettaglio superiore rispetto ai classici pannelli Full HD.

La parte grafica è affidata a NVIDIA RTX 5080 da 16GB, un componente che rende il portatile adatto non solo al gioco, ma anche a carichi pesanti come rendering, editing e creazione di contenuti. Considerate che non è affatto semplice trovare un portatile con una scheda video così potente a questo prezzo. A completare il quadro, inoltre, ci sono Windows 11, la TNR Privacy Cam e i 3 mesi di PC Game Pass inclusi, un vantaggio che aggiunge subito valore per chi vuole iniziare a giocare fin dal primo avvio.

Molto performante è anche il processore su cui si basa questo mostro, un Intel Core Ultra 9 275HX di fascia alta (architettura Arrow Lake) dotato di 24 core (8 P-Core ad alte prestazioni e 16 E-Core ad alta efficienza) e 24 thread. La frequenza di picco (boost clock) massima raggiunge i 5,4 GHz.

Il posizionamento è molto chiaro: questo OMEN MAX 16 non cerca compromessi, ma punta a offrire una macchina completa, potente e pronta per durare nel tempo. Con un processore Intel Core Ultra di fascia alta, un display 2K a 240Hz e una RTX 5080, il taglio di prezzo rispetto al listino rende questa proposta molto più difficile da ignorare.