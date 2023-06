Super prezzo per il portatile da gioco ASUS TUF con GeForce RTX 4050, Intel Core 13ma gen, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB

Normalmente costa 1.699€ e oggi è disponibile a un prezzo decisamente invitante per chi volesse passare all'attuale generazione di scheda video, con la GeForce RTX 4050. Questo ASUS TUF è un portatile gaming super corazzato con il processore Intel Core i7-13700H e un ottimo display da 15,6" FHD Anti-Glare con frequenza di aggiornamento da 144 Hz.

Interessante anche la dotazione di opzioni di connessione, con HDMI 2.0b dedicata integrata da una doppia USB Type-C con supporto DisplayPort, nonché dalla potenza e versatilità di Thunderbolt 4. Il WiFi 6 (802.11ax) è altresì supportato, mentre non manca la porta Gigabit Ethernet. Per quanto riguarda la RAM, troviamo di 16 GB di tipo DDR5 4800MHz, che si uniscono all'unità SSD veloce da 512 GB.

TUF Gaming F15 è equipaggiato per gestire la sua CPU ad alta potenza con una coppia di Arc Flow Fans a 84 lamelle. Il nuovo design a spessore variabile ha il doppio vantaggio di aumentare il flusso d’aria e ridurre le turbolenze, migliorando le prestazioni di raffreddamento senza ulteriore rumore. Molto interessante anche il supporto audio, con due altoparlanti certificati Dolby Atmos che assicurano un’esperienza audio ad alta fedeltà. L'Hi-Res Audio offre la musica nel modo in cui l'artista l'ha concepita in cuffia. La cancellazione del rumore AI a due vie, inoltre, mantiene le comunicazioni in entrata e in uscita libere dal rumore di fondo.

TUF Gaming F15 è perfetto per chi cerca un Notebook di alte prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità.