Super offerta sul portatile gaming Acer Nitro V 16 AI con RTX 5070 e Ryzen 7 260: ora a soli 1.335

Acer Nitro V 16 AI arriva su Amazon a 1.335,69 senza rinunciare a una configurazione interessante: la nuova GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 con architettura Blackwell e il processore AMD Ryzen 7 260 con AI engine integrato. Display IPS da 16" a 180Hz, 16 GB DDR5 e 1 TB SSD completano un pacchetto pensato per gamer e creator esigenti

Su Amazon è disponibile l'Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R9JL al prezzo di 1.335,69, una delle proposte gaming più aggressive del momento per chi cerca potenza reale senza sacrificare il budget. Il protagonista assoluto è la NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8 GB di memoria GDDR7, costruita sulla nuova architettura NVIDIA Blackwell: si tratta della prima generazione di GPU consumer a integrare nativamente motori AI dedicati direttamente nel die della scheda grafica, abilitando funzionalità come DLSS 4 con Multi Frame Generation, che può moltiplicare il frame rate generando più fotogrammi per ogni frame renderizzato. La memoria GDDR7 offre una bandwidth significativamente superiore rispetto alla GDDR6X della generazione precedente, con un impatto diretto sulla fluidità nei titoli ad alta risoluzione e nei workload creativi.

Sul fronte CPU, troviamo AMD Ryzen 7 260, processore della famiglia Strix Point basato su architettura Zen 5. Si tratta di una CPU da 8 core/16 thread con una frequenza che può arrivare a 5,1 GHz.

La struttura ibrida di questa CPU combina core ad alta performance con core ad alta efficienza energetica, e integra un Neural Processing Unit (NPU) dedicato capace di erogare fino a 50 TOPS di potenza AI, il che lo qualifica come processore Copilot+ secondo i requisiti Microsoft. Questo NPU scarica dalla CPU e dalla GPU i workload di intelligenza artificiale come il riconoscimento vocale in tempo reale e le funzioni di upscaling locale senza consumare risorse per il gaming e la produttività. L'architettura Zen 5 porta con sé un incremento dell'IPC (Instructions Per Cycle) nell'ordine del 16% rispetto a Zen 4, con cache L2 e L3 ampliate.

Il display è un pannello IPS da 16 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200), aspect ratio 16:10 che regala il 10% di spazio verticale in più rispetto al classico 16:9, un vantaggio tangibile sia nel gaming che nella produttività. La frequenza di aggiornamento di 180Hz garantisce un'esperienza visiva estremamente fluida con tempi di risposta ridotti, compatibile con NVIDIA G-SYNC per l'eliminazione dello screen tearing. La copertura del 100% dello spazio colore sRGB lo rende adatto anche al color grading e all'editing fotografico di livello base.

Per quanto riguarda la memoria, troviamo 16 GB di RAM DDR5 in configurazione aggiornabile fino a 32 GB, affiancati da un SSD NVMe da 1024 GB per tempi di caricamento quasi istantanei. Il sistema di raffreddamento Acer DualFan con quattro prese e quattro scarichi d'aria è progettato per mantenere temperature operative stabili anche durante sessioni gaming prolungate ad alta intensità, mentre è in grado di evitare il thermal throttling che penalizza le prestazioni nei notebook mal dissipati.

La connettività è da flagship: Wi-Fi 6E (banda triband fino a 6 GHz) per latenza minima online, USB 4 con supporto Thunderbolt e trasferimento dati fino a 40 Gbps, HDMI 2.1 per collegare monitor esterni fino a 4K@120Hz, e una webcam HD integrata per sessioni di streaming e videoconferenza. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, già pronto per le funzionalità Copilot+ abilitate dall'NPU del Ryzen 7 260. Per il gamer che vuole la potenza Blackwell senza la spesa di un desktop, Nitro V 16 AI a 1.335,69 è uno degli ingressi più competitivi nella nuova generazione RTX 50.