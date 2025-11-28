Super offerta Amazon: HP OMEN MAX 16 con Ryzen 9 e RTX 5070 a 1.399. Potenza da desktop in un portatile 2K da 144Hz

Il nuovo HP OMEN MAX 16 con Ryzen 9 8940HX, RTX 5070, 32GB di RAM e display 2K a 144Hz scende a 1.399,99 su Amazon. Una macchina da gioco e produttività estrema che offre prestazioni di fascia alta a un prezzo sorprendentemente aggressivo per questa configurazione

HP OMEN MAX 16 arriva su Amazon con uno sconto che lo rende uno dei portatili gaming più interessanti del momento, soprattutto considerando che offre una configurazione difficilissima da trovare a questa cifra. Il processore è AMD Ryzen 9 8940HX, una CPU ad altissime prestazioni pensata per gestire senza sforzo gaming competitivo, editing avanzato, modellazione 3D e workload da workstation.

A supportarlo c'è una NVIDIA GeForce RTX 5070 da 8GB, una delle GPU laptop più bilanciate della nuova generazione, capace di spingere i giochi AAA oltre i 100 fps in 2K grazie al DLSS 3.5 e ai core RT aggiornati. Proprio il display valorizza al meglio questa scheda: un pannello da 16 pollici 2K a 144Hz, antiriflesso, con colori vividi e reattività perfetta per gli e-sport e per chi cerca fluidità anche nelle produzioni più complesse.

La dotazione è completata da 32GB di RAM, ideali per multitasking aggressivo e applicazioni professionali, da un veloce SSD da 1TB e da una TNR Privacy Cam che migliora la qualità video anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inclusi anche 3 mesi di PC Game Pass per iniziare subito a giocare con un catalogo ricchissimo.

A 1.399,99, HP OMEN MAX 16 si posiziona tra i notebook più interessanti del Black Friday. Si tratta, infatti, di un pacchetto hardware che solitamente richiede cifre molto più elevate e una scelta ideale per chi vuole prestazioni di livello desktop in mobilità senza compromessi su grafica, potenza bruta e qualità del display.