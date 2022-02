Super offerta (-200) sul portatile Predator Triton con 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e GeForce RTX 3060 6 GB

Un'offerta notevole è ora in corso su questo computer portatile Predator Triton. La configurazione è "da gaming", ovvero corazzata al punto giusto, pur, adesso, senza un prezzo eccessivo. Troviamo la scheda video GeForce RTX 3060 6 GB e il processore di ultima generazione Intel Core i7-11370H.

Già questo sarebbe sufficiente per i videogiochi più spinti e le applicazioni più esose in termini di risorse di calcolo richieste. Inoltre, il computer portatile di Acer include 16 GB di RAM DDR4 e l'SSD 512 GB PCIe NVMe. Il display è da 14 pollici di tipo FHD IPS e con frequenza di aggiornamento da ben 144 Hz.

Pre installato i giocatori trovano anche Windows 11. Ma non è l'unico portatile in offerta per la Amazon Gaming Week in corso. Anche l'Acer Nitro 5, normalmente molto richiesto, è ora in sconto, con un taglio di prezzo di circa 250 Euro. La configurazione non differisce in maniera sensibile rispetto al Predator Triton di prima, c'è anche Windows 11 e una GeForce RTX 3050 4 GB al posto della 3060 del modello precedente.

Se siete alla ricerca di configurazioni più potenti, inoltre, sono in offerta questi altri due Predator. Si sale fino alla NVIDIA GeForce RTX 3080 8 GB, con specifiche migliori anche per il display (16" WQXGA 165 Hz), con SSD da 1 TB.

Infine, chiudiamo con le cuffie, ora a prezzi irrisori. Si tratta delle iconiche Predator Galea 350 con Suono Surround Virtuale 7.1.