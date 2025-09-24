Snapdragon X2 Elite Extreme, il cuore dei notebook Qualcomm del 2026

La prossima generazione di SoC Qualcomm per PC prende il nome di Snapdragon X2 Elite e rappresenta per l'azienda di San Diego un ulteriore passaggio evolutivo verso una presenza sempre più significativa nel mondo dei notebook basati su sistema operativo Windows.

Sono numerose le novità implementate in questo chip, il cui cuore è rappresentato dalla CPU basata su architettura Oryon di terza generazione. Cambia il numero massimo di core integrati, che dai precedenti 12 sale a un massimo di 18; si innova anche la tecnologia produttiva che è ora quella a 3nm contro la precedente a 4nm (sempre con produzione delegata a TSMC).

Qualcomm ha annunciato tre diverse versioni di questo chip: le prime due hanno branding Snapdragon X2 Elite mentre per la più potente il nome è quello di Snapdragon X2 Elite Extreme. Queste le specifiche tecniche delle tre configurazioni:

SoC Snapdragon X2 Elite Extreme Snapdragon X2 Elite Snapdragon X2 Elite Nome X2E-96-100 X2E-88-100 X2E-80-100 Core Totali 18 18 12 Core Prime 12 12 6 Max clock Core Prime 4,4GHz 4GHz 4GHz Frequenza Boost 5GHz single core

5GHz dual core 4,7GHz single core

4,7GHz dual core 4,4GHz single core

4GHz dual core Core Performance 6 6 6 Max clock Core Performance 3,6GHz 3,4GHz 3,4GHz Cache totale 53MB 53MB 34MB GPU X2-90 X2-90 X2-85 Clock max GPU 1,85GHz 1,7GHz 1,7GHz TOPS (INT8) 80 80 80 Controller memoria triple channel dual channel dual channel Tipologia memoria LPDDR5x LPDDR5x LPDDR5x Capacità massima 128+GB 128GB 128GB Bandwidth 228GB/s 152GB/s 152GB/s

Le differenze in termini di core e frequenze di clock sono evidenti: Snapdragon X2 Elite Extreme e la prima versione di Snapdragon X2 Elite integrano 18 core in totale, mentre per la seconda versione di Snapdragon X2 Elite il numero scende a 12. Troviamo sempre Core Prime e Performance come in Snapdragon X Elite, SoC che al massimo offriva nella versione più ricca un totale di 12 core.

Aumentano sensibilmente le frequenze di clock rispetto ai 3,8 GHz dei Core Performance di Snapdragon X Elite di precedente generazione: qui arriviamo sino a 4,4 GHz in Snapdragon X2 Elite Extreme, con la possibilità di spingersi sino a 5 GHz su un massimo di 2 core in parallelo.

Da segnalare che per Snapdragon X2 Elite Extreme, e solo per questa versione, la memoria è in package, quindi montata direttamente sul PCB del chip accanto al SoC vero e proprio. Nelle due implementazioni di Snapdagon X2 Elite la memoria ha un design tradizionale, esterno.

Altra peculiarità di Snapdragon X2 Elite Extreme è il controller memoria che è triple channel a 192 bit di ampiezza, contro quello dual channel da 128 bit degli altri due chip. Per tutti i SoC la memoria abbinata è quella LPDDR5x-9523 MT/s come massimo, per valori di bandwidth che sono pari a 152 GB/s per Snapdragon X2 Elite e 228 GB/s per Snapdragon X2 Elite Extreme.

Potremo mostrarvi alcuni dettagli sulle prestazioni di questo nuovo SoC solo nei prossimi giorni, ma anche solo analizzando le specifiche tecniche è evidente come ci si possa attendere un netto balzo in avanti rispetto a quanto offerto da Snapdragon X Elite.

L'aumento nel numero dei core, le frequenze di funzionamento più alte e il balzo in avanti nella bandwidth della memoria di sistema, soprattutto nella versione Snapdragon X2 Elite Extreme, porta a un netto beneficio prestazionale tanto nell'ambito compute tradizionale come con la GPU integrata, senza ovviamente tralasciare le elaborazioni legate all'intelligenza artificiale che scalano molto bene quando la bandwidth della memoria tende ad incrementare.

A quando i primi notebook basati su questi SoC? Dovremo attendere presumibilmente i primi mesi del 2026, ma ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi giorni.