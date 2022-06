Sconti ASUS Week: con GeForce RTX 3050 Ti, ROG Strix G15 (-350) e ASUS ‎TUF Dash F15 (-400)

L'ottimo ASUS ROG Strix G15, un notebook rivolto espressamente ai giocatori, viene adesso scontato di 350 euro per la ASUS Week. Parliamo di un portatile molto potente con CPU AMD Ryzen 7 4800HX, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, RAM da 16GB e SSD PCIE da 512GB. Ma non solo, abbiamo il supporto a Wi-Fi 6 (802.11ax), mentre il display è da ben 15,6" a risoluzione FHD, Anti-Glare e con frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Se siete alla ricerca di un ottimo computer portatile con caratteristiche da gaming, ma che va benissimo anche per l'uso per la produttività più spinto, questo ASUS TUF Dash F15 è ora la soluzione ideale per voi. Con il Processore Intel Core di Undicesima generazione i7-11370H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB, RAM da 16GB DDR4 e SSD PCIE da 512GB vanta, infatti, una configurazione di tutto rispetto.

Molto interessante anche il display con frequenza di aggiornamento 144Hz, caratterizzato da un nuovo design dalle linee pulite e accattivante, leggero e compatto con uno spessore di soli 19,9mm. Parliamo di una soluzione con diagonale importante da 15,6" FHD Anti-Glare. Lo sconto su questo ottimo portatile gaming arriva a 400 euro!

Ma le soluzioni per i giocatori non sono le uniche in offerta per la ASUS Week. Ecco i migliori portatili per la produttività a prezzi da non perdere in questi giorni.