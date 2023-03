Ricordate il portatile HP Victus con GeForce RTX 3050, AMD Ryzen 5 5600H e 16 GB di RAM? È sceso sotto gli 800 euro!

Computer portatile ottimo rivolto ai giocatori e con hardware corazzato: HP Victus 16-e0042nl con GeForce RTX 3050 e AMD Ryzen 5 5600H ora ha un prezzo da non lasciarsi sfuggire!

Il processore presente in questo portatile è AMD Ryzen 5 5600H con scheda grafica AMD Radeon integrata per alte prestazioni, che raggiunge una velocità fino a 4,2GHz di frequenza di boost, con 16 MB di cache L3, 6 core, 12 thread. Questi numeri si traducono in un portatile ottimo per il gaming ma anche per il montaggio video e nel rendering in generale.

Il laptop è anche dotato di un SSD da 512GB NVME PCIe M.2 ottimizzato per il gaming, di 16GB DDR4 di RAM con una frequenza da 3200Mhz (2x8GB) e di 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi. La scheda video Nvidia Geforce RTX 3050 da 4GB GDDR6, invece, permette giocare ai titoli più recenti, anche con ray-tracing, sfruttando la potenza di Ampere, l'architettura NVIDIA RTX di seconda generazione.

La tastiera di questo portatile è in formato full size retroilluminata con tastierino numerico integrato, mentre lo chassis grigio opaco è molto elegante con prese d'aria su tre lati per garantire la dissipazione del calore necessaria. Quanto alle porte di connessione, troviamo 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin, 1 lettore di schede SD. Non manca la Webcam HP Wide HD 720p.