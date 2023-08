Questo potentissimo portatile Lenovo Legion Pro 7 con GeForce RTX 4080 è ora scontato di 600 euro

Questo portatile costava 3.796€ fino a pochissimi giorni fa e ora è andato incontro a un tracollo del prezzo. Offre tutto ciò che si potrebbe desiderare, a partire dalla potentissima GeForce RTX 4080 di nuova generazione, così come il processore Intel Core i9-13900HX 24 core/32 thread.

Lenovo Legion Pro 7 è elegante nelle forme e sobrio, con una qualità costruttiva eccellente che lo rende solido e affidabile. Con l'ampio layout a cinque heat pipe, questo notebook da gaming vanta un sistema di ventole migliorato rispetto al suo predecessore, rendendo la macchina ancora più silenziosa anche grazie al sistema di gestione termica Legion Coldfront 4.0. Inoltre la durata della batteria è stata aumentata fino a circa 5 ore di autonomia con supporto RapidCharge per ricariche molto veloci.

Di altissimo livello è anche il display HDR da gaming WQXGA 2560x1600 da 16 pollici con frequenze di aggiornamento fino a 240 Hz, precisione del colore sRGB al 100% e tecnologia OverDrive. Lo schermo registra incredibili tempi di risposta e include supporto per Dolby Vision, certificazione TÜV Rheinland di bassa emissione di luce blu e NVIDIA G-Sync.

Il logo Legion arricchisce uno chassis in alluminio e magnesio su un dispositivo stylish outside e savage inside di circa 2.55 kg. Nonostante la notevole potenza, il portatile non è eccessivamente ingombrante o rumoroso, anzi è facilmente trasportabile e assolutamente silenzioso, soprattutto quando i carichi di lavoro non sono molto gravosi.