Questo portatile HP OMEN è al TOP in ogni specifica: RTX 3080Ti, Intel Core i7, 32 GB di RAM e molto altro. Ora con sconto super!

Vi segnaliamo un portatile con specifiche ai vertici per ogni aspetto. A partire dalla scheda video, una GeForce RTX 3080Ti, che non ha sicuramente problemi di performance. Questo HP Omen vanta anche il processore Intel Core i7-12700H con 14 core e 20 thread, e velocitŗ fino a 4,7GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost. Abbiamo ben 32 GB di RAM con una frequenza da 4800Mhz (2x16GB) e SSD da 1 TB di tipo PCIe NVMe TLC M.2.

Ma non solo, visto che anche lo schermo Ť speciale. Parliamo di un 17,3" con risoluzione QHD (2560 x 1440p) e diagonale da 43,9 cm, con tecnologia IPS e frequenza di aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta 3ms. Tra le altre cose propone un volume del 100% per lo spazio colore sRGB.

Il portatile Ť al tempo stesso elegante con chassis nero opaco, prese d'aria su tre lati, ventilazione a 5 vie, sistema di raffreddamento OMEN Tempest Cooling Technology e tastiera in plastica riciclata. Presenta uno spessore di soli 2,7 cm, mentre il suo peso Ť di 2,78kg, decisamente ridotto vista la componentistica al suo interno.

Windows 11 Home Ť preinstallato, mentre la porta Thunderbolt 4 USB Type-C Ť l'ideale per i trasferimenti di file piý veloci fino a 40 Gbps. Il portatile Ť dotato anche di Mini DisplayPort, di tre USB Type-A fino a 5 Gbps e addirittura anche della porta HDMI 2.1. Gli standard di connessione wireless supportati sono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, ma non manca la porta Ethernet RJ-45 Gigabit.