Questo portatile HP OMEN con Core Ultra 7 e display 2K 165Hz è una vera macchina da gaming (e lavoro serio) a 300 in meno

Tra i portatili gaming più interessanti su Amazon spicca questo HP OMEN 16 con Intel Core Ultra 7, 32GB di RAM e display 2K a 165Hz: tanta potenza di calcolo, CPU con molti core e frequenze elevate e uno schermo pensato per giocare e creare senza compromessi

Nel panorama dei portatili gaming di fascia alta, questo HP OMEN 16-an0002sl si distingue per una configurazione estremamente solida, pensata non solo per giocare ma anche per affrontare carichi di lavoro pesanti, editing, rendering e multitasking avanzato.

Si basa sul processore Intel Core Ultra 7 255H, una soluzione moderna e molto potente che mette a disposizione 16 core e 16 thread, ideali per gestire più attività in parallelo senza rallentamenti. Nei carichi più leggeri o nei giochi che sfruttano pochi core, la CPU è in grado di spingersi fino a una frequenza di picco superiore ai 5GHz, per prestazioni elevate anche in single-thread.

Ad affiancare il processore troviamo una dotazione davvero generosa: 32GB di RAM per lavorare senza limiti e un SSD NVMe da 1TB, che assicura avvii rapidissimi, caricamenti istantanei e ampio spazio per giochi e applicazioni.

Grande protagonista è anche il display da 16 pollici, uno dei punti di forza di questo portatile. Il pannello è un IPS con risoluzione 2K, caratterizzato da una maggiore definizione rispetto al Full HD e da una superficie antiriflesso che migliora il comfort visivo. Il refresh rate a 165Hz garantisce una fluidità eccellente, fondamentale nel gaming competitivo ma apprezzabile anche nell'uso di tutti i giorni.

Per la parte grafica troviamo una NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8GB di memoria dedicata, adatta a sfruttare tecnologie moderne come ray tracing e DLSS. Completano il quadro una webcam Full HD con riduzione del rumore, la connettività moderna, Windows 11 preinstallato e 3 mesi di PC Game Pass inclusi, che lo rendono pronto alluso fin dal primo avvio.

Oggi, questo splendido HP Omen è, oltretutto, al prezzo minimo storico di 1.299, contro i 1.599 di prezzo di listino.