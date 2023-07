Questo portatile ASUS TUF F15 con Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 4060, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB ha un prezzo super per il Prime Day

Qui tutte le offerte del Prime Day

Al Prime Day, è molto interessante il prezzo di questo portatile ASUS TUF F15 con scheda video di attuale generazione GeForce RTX 4060. Anche 16 GB di RAM e SSD da ben 1 TB, con il processore di dodicesima generazione Intel Core i7-12700H.

Windows 11 è preinstallato e si aggiunge a un pannello veloce, con copertura dello spazio colore sRGB del 100% e tecnologia IPS con frequenza di aggiornamento di 144Hz e con Adaptive-Sync che sincronizza il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing.

Il portatile dispone anche di tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB e webcam HD 720p. Non manca Tecnologia Audio DTS che offre un suono surround virtuale a 7.1 canali coinvolgente e ad alta fedeltà, con sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore per un'ottima esperienza sonora.

Si tratta di una soluzione perfetta per chi cerca un Notebook di alte prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità.

Ecco un gran bel prezzo per un portatile corazzato e aggressivo nelle forme, in perfetto stile MSI. Sotto la scocca troviamo il potente processore Intel Core i7-12650H di dodicesima generazione, coadiuvato dalla scheda video di attuale generazione GeForce RTX 4050, insieme a 16 GB di RAM e all'SSD da 512GB di tipo PCIe 4.

Per quanto riguarda lo schermo, troviamo una soluzione da 15,6 pollici con frequenza di aggiornamento da 144 Hz. Questo portatile ha un peso di 1,98 kg e uno spessore di 21,95 mm, il che lo rende perfetto per la trasportabilità, senza rinunciare a uno stile aggressivo. L'integrazione del materiale in alluminio sulla copertura garantisce una sensazione liscia e di alta qualità al primo contatto e mantiene il portatile leggero.

Il Cyborg 15 A12V offre una garanzia di 2 anni e la copertura rimane invariata anche se acquistati con fattura. Inoltre, è incluso nel prezzo l'abbonamento di un mese Game Pass Ultimate (si può richiedere il mese incluso di Game Pass Ultimate all’accessione del PC quando apparirà il pop-up dedicato o verificando tra gli update inclusi nel device), che permette di accedere senza costi aggiuntivi a un vasto catalogo di giochi, anche molto recenti.