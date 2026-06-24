Questo HP Victus abbassa la soglia dei portatili con RTX 5050 a 799: Core 5-210H, 16GB di RAM e display 144Hz

HP Victus 15-fa2003sl porta la RTX 5050 a 799 con Intel Core 5-210H, 16GB di RAM e SSD da 512GB. Il display FHD IPS da 15,6 pollici a 144Hz completa una scheda pensata per chi cerca fluidità, praticità e un prezzo più facile da affrontare

HP Victus 15-fa2003sl apre la fascia RTX 5050 a 799 e mette sul piatto una configurazione che guarda al gaming leggero con una struttura molto equilibrata. Si basa su Intel Core 5-210H, un processore con 8 core e 12 thread che offre una base moderna per gioco, studio e attività quotidiane senza alzare troppo il budget.

Il lato visivo è affidato a un display da 15,6 pollici FHD IPS a 144Hz, un pannello che punta sulla fluidità e su una risposta più adatta ai titoli competitivi rispetto ai classici 60Hz. La combinazione tra risoluzione Full HD, tecnologia IPS e refresh rate elevato rende il notebook più interessante anche nelluso di tutti i giorni, dove la scorrevolezza del pannello si nota subito.

La presenza della Nvidia RTX 5050 da 8GB aggiunge il tassello più importante per chi vuole entrare nel gaming moderno con una GPU dedicata capace di gestire meglio titoli attuali e carichi grafici più pesanti. Con 16GB di RAM, SSD da 512GB, Wi‑Fi 5, Windows 11 e tre mesi di Game Pass inclusi, HP Victus 15-fa2003sl si presenta come una proposta molto valida per chi cerca un portatile da gioco essenziale ma già ben costruito sul piano tecnico. Peraltro, l'offerta iniziale del Prime Day lo aveva posizionato a 849, mentre oggi si è ulteriormente abbassato di 50.