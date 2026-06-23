Prime Day portatili gaming, da HP Victus RTX 5050 fino ad ASUS ROG Strix SCAR 16 con RTX 5080: tutte le offerte da non perdere
Prime Day Amazon sui portatili gaming: si parte dalle RTX 5050, poi spazio alle 5060, alle 5070 e alla super fascia con RTX 5080, con prezzi e specifiche molto aggressividi Redazione pubblicata il 23 Giugno 2026, alle 00:18 nel canale Portatili
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Il Prime Day Amazon dedicato ai notebook gaming mette in fila una selezione molto chiara per fasce di GPU, con un modello più economico per ciascun livello e poi tutti gli altri notebook presenti nellelenco. In apertura ci sono i portatili con GeForce RTX 5050, poi quelli con RTX 5060, quindi i modelli con RTX 5070 e, in chiusura, l'ASUS ROG Strix SCAR 16 con RTX 5080.
TOP 3 I più economici per ciascuna GPU
HP Victus 15-fa2003sl apre la fascia RTX 5050 a 849 con Intel Core 5-210H, un chip con 8 core/12 thread che mette sul piatto una configurazione moderna da gaming leggero e uso quotidiano. Il display da 15,6 pollici è un pannello FHD IPS a 144Hz, quindi adatto a chi vuole un portatile equilibrato per giocare con fluidità senza salire troppo di prezzo.
Tra i notebook con RTX 5060, il più economico è ASUS V16 (2025) a 979, con Intel Core 7 240H con 10 core/16 thread, 16GB di RAM, 1TB SSD e display da 16 pollici a 144Hz, un set di specifiche molto interessante per rapporto prezzo/dotazione.
Acer Nitro V 16 AI a 1.359 abbina Ryzen AI 9 365 con 10 core/20 thread, 32GB DDR5, 1TB SSD e display 16 WQXGA IPS 180Hz, quindi mette insieme una CPU molto forte e un pannello pensato per il gaming rapido.
Con GeForce RTX 5050
Acer Nitro V 15 segue a 899, con Intel Core i5-13420H, 16GB di RAM, 512GB SSD e display 15,6 FHD IPS 165Hz. In questo caso, il processore ha 8 core/12 thread e frequenza di picco fino a 4,6 GHz.
Con GeForce RTX 5060
Acer Nitro V 15 ANV15-52-73F2 Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7, Processore Intel Core i7-13620H, Ram 16 GB DDR4, 1024 GB SSD, Display 15.6" FHD IPS 165 Hz LED LCD, Windows 11 Home1399.00 999.00 Compra ora
Subito dopo c'è Acer Nitro V 15 a 999, con Intel Core i7-13620H con 10 core/16 thread e frequenza di picco di 4,90 GHz, 16GB DDR4, 1TB SSD e pannello 15,6 FHD IPS 165Hz, quindi più forte sulla CPU ma meno compatto nel listino. Chiude il gruppo ASUS TUF Gaming A16 (2025) a 1.049, con AMD Ryzen 7 260 con 8 core/16 thread e frequenza di picco di 5,1 GHz, insieme a uno schermo 16 Anti-glare 165Hz, una soluzione che punta a chi preferisce il formato da 16 pollici e unimpostazione più solida sul lato gaming.
Con GeForce RTX 5070
ASUS TUF Gaming A16 (2025) con NVIDIA® GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, Display da 16" a 165Hz, processore AMD Ryzen 9 8940HX, RAM 16GB, 1TB SSD, Win11 Home, Grigio, Layout ITA1999.00 1399.00 Compra ora
Acer Nitro V 16S AI PC Portatile IA | Notebook Gaming| NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | Ryzen AI 7 350 | Ram 16 GB DDR5 | 1024 GB SSD | Display 16" WQXGA IPS 180 Hz | Copilot+ PC | Windows 11 | QWERTY2149.00 1469.00 Compra ora
Lenovo LOQ 15" 144Hz Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, Intel Core i7-13650HX, RAM 32GB DDR5, 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0, FHD, Windows 11, Tastiera retroilluminata1999.00 1499.00 Compra ora
Il blocco RTX 5070 si apre con ASUS TUF Gaming A16 (2025) a 1.399 con Ryzen 9 8940HX con 16 core e 32 thread, frequenza di picco di 5,3 GHz e schermo 16 pollici a 165Hz, poi Acer Nitro V 16S AI a 1.469 con Ryzen AI 7 350 con 8 core e 16 thread, frequenza di picco di 5 GHz e display 16 WQXGA IPS 180Hz. Lenovo LOQ 15 scende a 1.599 con Intel Core i7-13650HX con 14 core e 20 thread, frequenza di picco di 4,9 GHz, 32GB DDR5, 1TB SSD e schermo FHD 144Hz, mentre Acer Predator Helios Neo 16 AI arriva a 1.649 con Intel Core Ultra 9 275HX e pannello 16 WQXGA 240Hz.
In chiusura cè Alienware 16x Aurora a 1.799, con Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, 32GB RAM, 1TB SSD e display 16 WQXGA 240Hz G-Sync, il più premium del gruppo per impostazione e dotazione.
Con GeForce RTX 5080
In alto alla lista c'è ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025) con RTX 5080 a 2.769, il modello più costoso e anche il più spinto sul piano tecnico dellintero elenco. Qui il cuore è Intel Core Ultra 9 275HX con 24 core/24 thread e frequenza di picco di 5,4 GHz, affiancato da 32GB di RAM, 2TB SSD e display ROG Nebula da 16 pollici a 240Hz, quindi un notebook chiaramente pensato per chi punta al massimo in gaming e non vuole rinunciare a una configurazione da fascia enthusiast.