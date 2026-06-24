Prime Day intelligente: costa come un MacBook Air ma ha Ryzen 9, 32GB di RAM, 1TB SSD e GeForce RTX 5070

Acer Nitro V 16 AI si piazza a 1.359 con Ryzen AI 9 365, 32GB di RAM, 1TB SSD e display 16 WQXGA IPS a 180Hz. Non solo per giocare: è una macchina molto valida anche per lavorare, con un valore aggiunto evidente a questo prezzo

Acer Nitro V 16 AI arriva a 1.359 e mette sul tavolo un mix molto raro in questa fascia: Ryzen AI 9 365 con 10 core e 20 thread, 32GB di RAM DDR5, 1TB SSD e una scheda grafica GeForce RTX 5070. Il risultato non è solo un notebook pensato per il gaming, ma una macchina che offre un grosso valore aggiunto anche in ambito produttivo, creativo e professionale.

Il punto più interessante resta la presenza di componenti valide su tutti i fronti: la CPU Ryzen AI 9 365 porta una base molto solida per multitasking, editing e carichi misti, mentre i 32GB di RAM danno margine reale anche con applicazioni pesanti aperte insieme. L'SSD da 1TB completa il quadro con spazio abbondante per giochi, progetti e librerie multimediali, senza costringere a compromessi immediati.

Il display da 16 pollici WQXGA IPS a 180Hz aggiunge una marcia in più sul fronte visivo, perché unisce definizione alta e fluidità molto spinta. Per il gaming competitivo il refresh elevato fa la differenza, ma la stessa impostazione aiuta anche nel lavoro quotidiano, nella navigazione e nelluso prolungato di software di montaggio o grafica.

La presenza della GeForce RTX 5070 alza ulteriormente l'asticella e rende questo Acer Nitro V 16 AI una proposta molto più ampia di un classico portatile da gioco.

ASUS V16 (2025) si posiziona a 979 ed è il notebook con RTX 5060 più economico del gruppo. La scheda tecnica include Intel Core 7 240H con 10 core/16 thread, 16GB di RAM, 1TB SSD e display da 16 pollici a 144Hz, quindi offre un pacchetto molto equilibrato per chi vuole entrare nel gaming moderno senza salire troppo di budget.

Il terzo portatile completa la selezione con un'impostazione diversa e più orientata al valore complessivo della proposta. In questo caso troviamo il processore Intel Core i7-13620H con 10 core e 16 thread, e frequenza di picco di 4,9 GHz. Anche in questo caso abbiamo la RTX 5060 accompagnata da 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Il display Full HD da 165 Hz arriva a una luminosità di 300 nit, a cui si aggiungono le accortezze tipiche dei dispositivi Acer per contenere rumore e calore. Tra queste NitroSense, la tecnologia che monitora le temperature interne, regola la velocità delle ventole e ottimizza le impostazioni delle prestazioni per garantire il raffreddamento e l'efficienza del PC portatile gaming durante le sessioni di gaming e multitasking