Prime Day Amazon: portatili gaming al minimo storico! Da 699 con RTX 4050 fino al top HP OMEN con RTX 5080

Il Prime Day di Amazon porta in ribasso alcuni dei notebook gaming più completi sul mercato, con sconti che spaziano dalle proposte entry-level fino alle macchine da gioco di fascia estrema. Processori Intel e AMD di ultima generazione, GPU NVIDIA RTX serie 40 e display ad alto refresh rate si incontrano in una selezione che unisce prestazioni e convenienza.

Progettato per chi vuole prestazioni solide in un telaio compatto, MSI Cyborg 15 monta un Intel Core i7-13620H con 10 core e 16 thread, capace di spingersi fino a 4,9 GHz. La grafica è affidata a una NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria GDDR6, soluzione perfetta per il gaming in Full HD con ray tracing attivo. Il tutto è supportato da 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz e da un SSD PCIe 4.0 da 512 GB. Con il Wi-Fi 6E e Windows 11 Home preinstallato, è un portatile equilibrato e pronto per ogni sfida.

HP Victus 15-fb2000sl offre un ottimo compromesso tra potenza e prezzo. Al suo interno troviamo un AMD Ryzen 5 8645HS con 6 core e 12 thread e frequenza massima fino a 5 GHz, affiancato da una NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6 GB GDDR6. Il display Full HD da 15,6 pollici sfrutta un pannello IPS da 144 Hz e 300 nits di luminosità con tecnologia AMD FreeSync Premium. Completano la dotazione 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Lenovo LOQ Essential si muove sulla stessa fascia del Victus, con unimpostazione equilibrata e adatta anche alluso quotidiano. Il processore è un Intel Core i5-12450HX da 8 core e 12 thread, capace di arrivare a 4,4 GHz. A gestire la parte grafica cè una RTX 4050 da 6 GB GDDR6, mentre il display Full HD da 15,6 pollici offre una fluidità a 144 Hz. Non manca una tastiera retroilluminata e 16 GB di RAM con SSD da 512 GB. È una macchina ideale per chi cerca un notebook tuttofare con una marcia in più sul lato gaming.

Salendo di livello si incontra HP Victus 15-fb2001sl, con AMD Ryzen 7 8845HS a 8 core e 16 thread e frequenza fino a 5,1 GHz. Laccoppiata con la NVIDIA GeForce RTX 4060 da 8 GB garantisce ottimi risultati anche con i titoli più recenti. Il display Full HD 144 Hz IPS da 15,6 pollici offre immagini fluide e luminose (300 nits). Il sistema include 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e 3 mesi di PC Game Pass, con Windows 11 già installato.

La fascia alta è dominata da HP OMEN MAX 16, un vero mostro da gaming. Il processore Intel Core Ultra 9-275HX vanta 16 core e 22 thread, con frequenza fino a 5,1 GHz, mentre la grafica è affidata a una NVIDIA GeForce RTX 5080 da 16 GB GDDR6. Il display 16 pollici 2K (2560x1600 pixel) a 240 Hz garantisce reattività e definizione di livello professionale. Con 32 GB di RAM, SSD da 1 TB e cam con privacy shutter TNR, è pensato per chi non vuole compromessi. Inclusi anche 3 mesi di PC Game Pass e Windows 11.

Le offerte sono valide per un periodo limitato e disponibili fino a esaurimento scorte. Per chi vuole rinnovare il proprio setup da gioco, il Prime Day è il momento giusto per farlo al prezzo più basso dellanno.