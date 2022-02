Predator Triton 300 SE: un portatile con GeForce RTX 3060, 16 GB RAM, SSD da 512 GB a poco più di 1000 Euro (500 Euro di sconto)

Offerta molto interessante ora in corso su Amazon. La descrizione è curiosamente molto stringata, ma il prodotto è "Venduto e spedito da Amazon". Si tratta quindi di un acquisto assolutamente sicuro, con la possibilità di effettuare il reso se qualcosa non risultasse conforme alle proprie aspettative. La tastiera è probabilmente in francese, ma è possibile risolvere facilmente con degli adesivi.

Per il resto si tratta di un'occasione più unica che rara per portarsi a casa un computer portatile con configurazione decisamente avanzata e GeForce RTX 3060. Normalmente, infatti, costa più di 1500 euro, ora poco più di 1000 euro, 500 euro di sconto. Il portatile che vi ritroverete a casa è questo.

Specifiche Predator Triton 300 SE

Scheda grafica: GeForce RTX 3060

Capacità memoria grafica: Fino a 6 GB

Tecnologia memoria grafica: GDDR6

Accessibilità memoria grafica: Dedicata

Clock GPU Boost: Fino a 1382 MHz

Potenza grafica max: Fino a 90 W

Dimensione dello schermo: 35,6 cm (14")

Tipo di schermo: LCD

Tecnologia visualizzazione a schermo: ComfyView (opaco)

Tecnologia: In-plane Switching (IPS)

Modalità schermo: Full HD

Tecnologia di retroilluminazione: LED

Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080

Frequenza di aggiornamento standard: 144 Hz

Memoria standard: 16 GB

Tecnologia di memoria: DDR4 SDRAM

Configurazione disco solid state: 1 x 512GB