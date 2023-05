Portatili gaming, ecco le offerte migliori per gli MSI: configurazioni TOP, prezzi a partire da 899 e anche con GeForce RTX 4070

Tra le offerte della settimana spicca senza dubbio il velocissimo Vector GP76, con grafica RTX 3080Ti, CPU Alder Lake i7 12700H e display da 17,3FHD, che è in vendita a 2.099 euro, con uno sconto di ben 900 euro. Chi è alla ricerca di un laptop con display da 17,3" potrà poi valutare anche il Pulse GL76 con RTX 3060, che è acquistabile a 1.399 euro, anziché 1.999 euro, e il Katana 17, che è equipaggiato con la nuova e potentissima GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 e in offerta a 1.999, anziché 2.299 euro.

Sempre all'interno della famiglia Katana, ma con display da 15,4", è poi possibile comprare a un prezzo scontato altri quattro diversi modelli, con prezzi a partire dagli 899 euro del GF66 con RTX 3050, che assicura un risparmio di 400 euro, ai 1.399 euro del Katana 15 con RTX 4050 e in vendita a 1.399 euro, anziché 1.699 euro.

Chi preferisce acquistare un laptop dotato di un eccezionale display da 16" 16:10 QHD+, invece, non dovrebbe lasciarsi scappare il Raider GE68HX con RTX 4070 e Raptor Lake i7 di 13a gen HX, che è in promozione per l'Amazon Gaming Week a 2.999 euro, anziché 3.399 euro.