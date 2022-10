Portatile per videogiocatori ASUS TUF Dash F15 con display 144 Hz, Intel Core i7, RAM 16GB, 512GB SSD, GeForce RTX 3060 ora a un prezzo super di 1.449

Costava 1749,00€ fino a pochissimo tempo fa. Si tratta di un ottimo portatile per videogiocatori ASUS TUF, un brand di grande successo per il quale il produttore taiwanese si aspetta le maggiori vendite. Parliamo, infatti, di computer di qualità, che costano molto meno rispetto ai pari grado con uguali specifiche, molto spesso perché si è investito meno in marketing sul brand o per altri motivi altrettanto secondari.

Questo ASUS TUF Dash F15 è, in particolare, molto interessante per via dell'ottimo display 15,6" FHD Anti-Glare con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e per il performante processore Intel Core i7-12650H 2.3 GHz. Offre anche ben 16 GB di memoria di sistema e un SSD da 512 GB, in abbinamento alla ottima GeForce RTX 3060.

Impossibile trovare un altro PC altrettanto corrazzato a questo prezzo! Abbiamo anche Windows 11 preinstallato, mentre il display vanta la certificazione Pantone Validated, che assicura che i colori siano fedeli. Non mancano la tecnologia audio avanzata con sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore, sistema di raffreddamento potenziato, lunga durata della batteria e tastiera retroilluminata.

E, ancora, l'estetica del computer è accattivante, pur senza scadere negli eccessi che spesso caratterizzano questo tipo di portatili. L'ASUS TUF Dash F15, infatti, è leggero e compatto con uno spessore di soli 19,9mm. Il computer è perfetto per chi è alla ricerca delle prestazioni e della massima trasportabilità, per i videogiocatori ma anche per studiare e per l'ufficio, dato che il suo design non è per niente eccessivo.

