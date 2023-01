Portatile MSI Vector GP76 con display 17,3'', RTX 3080Ti, 16 GB di RAM, SSD 1 TB: prezzo più basso di sempre e sconto di 700 euro

Sconto decisamente interessante per questo potente computer portatile, praticamente un desktop replacement. MSI Vector GP76 è dotato del processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione e della scheda video GeForce RTX 3080Ti con 16 GB di RAM GDDR6 on board, capace di gestire le ultime tecnologie grafiche come DLSS 3 e ray tracing. A supporto anche 16 GB di memoria di sistema e un SSD rapido da 1 TB.

Anche il display è molto ampio, con diagonale da ben 17,3 pollici e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. I display dei gaming laptop MSI sono fatti su misura e sono ottimizzati per i giocatori, così come lo è il sistema di raffreddamento di questo portatile. Nonostante l'elevata potenza, infatti, soluzioni termiche dedicate sia per la CPU che per la GPU con un massimo di 6 heatpipe, ingrandendo il diametro interno del tubo termico e utilizzando la pasta termica MSI, garantiscono le massime prestazioni che questa configurazione può esprimere senza generare molto rumore (sistema COOLER BOOST 5.

La Tecnologia MSI OverBoost, inoltre, combina il pieno carico di CPU-GPU, massimizza 165 W di potenza grafica con 45 W per il processore Intel. Infine, il portatile è dotato di tastiera gaming RGB per-key fornita da SteelSeries: gli utenti possono personalizzare l'illuminazione sulla base del singolo tasto.