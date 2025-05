Portatile gaming scontato di 300: un mostro con 14,5'' 3072x1920 pixel 165 Hz, 32GB RAM, Core Ultra 9 185H e NVIDIA GeForce RTX 4070

Vi proponiamo una configurazione ad alte prestazioni per chi cerca un laptop gaming da 14,5 pollici con prestazioni di altissimo livello. Il nuovo Predator Helios Neo 14 integra un processore Intel Core Ultra 9 e una GPU NVIDIA RTX 4070 in un formato compatto e robusto

Occhio alla configurazione di questo computer portatile acer Predator Helios Neo: è decisamente performante per il prezzo a cui il PC viene venduto, con GeForce RTX 4070 e CPU Intel Core Ultra 9 185H con 16 core e 22 thread, frequenza di clock massima di 5,1 GHz. Un vero e proprio mostro , oggi a un prezzo abbordabile.

Predator Helios Neo 14 PHN14-51-912A si presenta con un profilo tecnico che punta tutto su prestazioni elevate in un formato da 14,5 pollici. Questo modello si rivolge a chi desidera un portatile gaming capace di affrontare carichi intensi, sia in ambito ludico sia creativo, senza rinunciare a portabilità e reattività.

Al centro della configurazione c'è il processore Intel Core Ultra 9 185H, dotato di un motore specifico per elaborazioni legate all’intelligenza artificiale. A supportare l’esperienza visiva interviene la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB dedicati, basata su architettura Ada Lovelace. Questo consente di sfruttare tecnologie avanzate come il ray tracing in tempo reale e il DLSS 3.

Il display WQXGA da 14,5" con pannello IPS e refresh rate a 165 Hz garantisce immagini definite e scorrevoli, sia nei giochi a ritmo serrato sia nelle attività di precisione visiva. Ogni dettaglio appare chiaro e nitido, con una resa cromatica adatta anche alla post-produzione.

Il sistema di raffreddamento sfrutta ventole AeroBlade 3D di quinta generazione e una combinazione di heat pipe avvolgenti e pasta termica a metallo liquido. Questa soluzione tecnica è progettata per mantenere le temperature sotto controllo, anche durante le sessioni più stressanti, senza compromettere la stabilità operativa.

Completano la dotazione 32 GB di RAM e un’unità SSD da 1 TB, che assicurano velocità in lettura e scrittura, oltre a un ampio spazio per archiviare giochi, progetti e contenuti multimediali. Il controllo dell’hardware passa dall’interfaccia PredatorSense, che consente di personalizzare l’illuminazione RGB della tastiera, monitorare il sistema e ottimizzare il profilo di utilizzo in base alle esigenze.

Predator Helios Neo 14 si rivolge a un pubblico esigente, alla ricerca di un portatile gaming compatto ma ricco di risorse, che non faccia compromessi tra potenza, versatilità e qualità visiva.