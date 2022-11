Portatile gaming ASUS TUF con Intel Core i5-11400H, 16/512GB, RTX3050 e Windows 11 a soli 849,90

Decisamente interessante lo sconto su questo ottimo portatile gaming ASUS TUF dotato di configurazione corazzata con processore Intel Core i5-11400H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, con la GeForce RTX 3050. Windows 11 preinstallato.

Il portatile è anche dotato di un bellissimo display da 15,6 pollici a risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. È anche elegante e facilmente trasportabile, nonostante l'hardware corazzato. Un design di texture a nido d’ape alla base aggiunge aderenza e fa eco ai rinforzi esagonali intorno al telaio. Vanta anche un sistema di raffreddamento avanzato per garantire le prestazioni nel lungo periodo, anche se si gioca per diverse ore.

Non manca la tastiera in stile desktop con retroilluminazione RGB uniforme, mentre i pulsanti WASD evidenziati danno una scorciatoia visiva ai comandi di movimento. La tecnologia Overstroke garantisce reattività e precisione per ogni pressione. I tasti, inoltre, sono realizzati per durare a lungo e per resistere a 20 milioni di pressioni.

ASUS TUF è un marchio interessante, perché comprende prodotti di qualità paragonabile al resto dei prodotti ASUS, venduti a prezzo inferiore. Inoltre, è indirizzato ai giocatori, con l'obiettivo di fornire le prestazioni necessarie per tutti gli scenari di gioco, a partire da quello più competitivo.

Il venditore su eBay è eshopping, assolutamente affidabile come si può vedere dai feedback lasciati dagli utenti, e il portatile si può comprare con Paypal, il che può rappresentare un valore aggiunto non indifferente.