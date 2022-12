Portatile Acer Aspire 7 con Intel Core i5, 8 GM RAM, SSD da 512 GB e GeForce RTX 3050 a 839

Se siete alla ricerca di un portatile gaming con configurazione carrozzate, non dovreste lasciarvi sfuggire la promozione ora in corso su Amazon a proposito di questo Acer Aspire 7. Non solo Processore Intel Core i5-1240P, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, ma anche un bellissimo schermo con diagonale da 15,6 pollici e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, mosso da tecnologia IPS (rapporto schermo-chassis 81,67%). Da segnalare anche le tecnologie Acer BlueLightShield e Acer ExaColor per comfort di visione e controllo del colore.

La presenza di una GeForce RTX 3050 con 4 GB on board rende questo computer particolarmente adatto al gaming, allo studio e alle applicazioni più onerose, anche perché coadiuvata da un processore Intel Core di 12a generazione. Il tutto senza compromettere l'estetica o la trasportabilità del portatile: lo chassis in alluminio elegante e compatto da 19,90 mm con cerniera per il rialzo ha una finitura nero carbone che dona un aspetto sobrio. La tastiera è retroilluminata.

Importante la presenza anche del supporto allo standard di connessione Wi-Fi 6 (802.11ax), con numerose porte disponibili (tra cui USB-C SuperSpeed).

Altri interessanti portatili Acer in offerta.