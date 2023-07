Ottimo portatile tuttofare e gaming a soli 699: HP Victus con Intel Core i5 12450H, 16 GB di RAM e GeForce RTX 3050

Prezzo da record per il portatile HP Victus con CPU Intel Core i5 12450H di dodicesima generazione, performante scheda video GeForce RTX 3050, ottima per i giochi, 16 GB di RAM e SSD veloce da 512 GB. Ottimo anche il display, un 15.6" FHD IPS con frequenza di aggiornamento di 144Hz.

La tastiera di questo portatile è in formato full size retroilluminata con tastierino numerico integrato, mentre lo chassis grigio opaco è molto elegante con prese d'aria su tre lati per garantire la dissipazione del calore necessaria. Quanto alle porte di connessione, troviamo 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin, 1 lettore di schede SD. Non manca la Webcam HP Wide HD 720p. Potente, elegante e di un marchio prestigioso. Meglio non farselo sfuggire!