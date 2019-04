Nuovi Acer Nitro 7, Nitro 5, notebook gaming rinnovati ed eleganti. E c'è anche Nitro Stream

Acer ha annunciato i nuovi notebook gaming Nitro 7 e Nitro 5, che pur non vantando le prestazioni top dei modelli Predator, sono in grado di regalare soddisfazioni al videogiocatore casual ma anche a quello un po' più esigente. Acer Nitro 7 è, secondo l'azienda, indirizzato ai giocatori occasionali che cercano design e prestazioni. Apriamo una piccola parentesi sull'argomento: spesso i notebook da gaming vantano un design molto estroso e "sfrontato", specie quelli di fascia alta. Esistono però serie di notebook gaming che, pur dichiarandosi fin da subito come tali grazie a colorazioni fuori standard e qualche variazione estetica, possono risultare gradevoli e apprezzati anche da tutto il mondo dei non videogiocatori. I modelli Acer Nitro ricadono in questa tipologia, così dopo questa premessa passiamo a descriverli, per quel che ne sappiamo fino ad ora.

Stavamo parlando di Nitro 7: da segnalare è sicuramente lo chassis in metallo con uno spessore di soli 19,9 mm e l'adozione di un display da 15,6 pollici Full HD 1920x0180 pixel, refresh rate di 144Hz, tempo di risposta di 3ms e compatibile G-SYNC. I processori sono Intel Core di nona generazione, mentre il comparto grafico è coperto dalle più recenti GPU NVIDIA. Sono poi due i vani per SSD M.2 Gen 3x4 PCIe con tecnologia NVMe in RAID, fino a 32GB la RAM DDR4 adottabile e un massimo di 2 TB su HDD.

Acer Nitro 5 vanta un display IPS Full HD 1920x1080 pixel da 17,3 pollici con cornici ultrasottili oppure da una seconda opzione di schermo, 15,6 pollici, con rapporto schermo-corpo dell'80%. La configurazione del Nitro 5 combina processori1 Intel Core di nona generazione, le più recenti GPU NVIDIA, due SSD M.2 Gen 3 x4 PCIe con tecnologia NVMe in RAID, e fino a 32GB di RAM DDR4. Sia Nitro 7 sia Nitro 5 dispongono di un sistema di raffreddamento a due ventole con tecnologia Acer CoolBoost, oltre a due griglie di aerazione progettate per mantenere sotto controllo le temperature anche durante le sessioni di gioco prolungate.

Acer Nitro Stream è un mini PC dedicato allo streaming (Personal Streaming PC). Offre la possibilità di trasmettere il gameplay di un PC o di una console in formato Full HD senza la necessità di complicate configurazioni e senza cali di prestazioni ai danni del sistema su cui si sta giocando. Grazie all'hardware integrato e al software appositamente realizzato, è possibile giocare fino a risoluzioni 4K 60fps e contemporaneamente trasmettere in streaming a 1080p tramite la funzione Pass-Through della scheda di acquisizione. Configurabile con un processore Intel Core i7 di ottava generazione, supporta fino a 32Gb di memoria e SSD da 256GB. Con la scheda di acquisizione integrata è possibile registrare e trasmettere contenuti ti alta qualità senza ritardi tra chi gioca e chi segue lo streaming. Gli streamer possono anche optare per montarlo dietro al monitor, grazie alle ridotte dimensioni e all'attacco VESA. Per ora nessuna informazione su disponibilità e prezzi dei nuovi Nitro.