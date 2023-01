MSI Prestige 15: portatile gaming tuttofare con Intel I7-1280P 14 Core, RTX 3050, SSD 1 TB, 16 GB di RAM: eccolo in sconto di 600 euro

I portatili con la GeForce RTX 3050 a questo prezzo non sono poco frequenti, ma questa offerta è comunque da segnalare per il valore legato a processore, RAM e SSD. A 1.199,00€ è praticamente impossibile trovare un portatile con il processore Intel Core i7-1280P di dodicesima generazione da 14 core con 20 thread, con ben 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, per una gestione rapida e senza intoppi di qualsiasi tipo di applicazione e un computer sempre reattivo. Il prezzo è il più basso di sempre.

Parliamo, quindi, di un portatile tuttofare , ottimo per l'editing video veloce, per lo studio, la navigazione sul web e per la maggior parte delle applicazioni professionali. Consigliato anche per i giocatori, con una scheda video che garantisce prestazioni sufficienti per tantissimi giochi. Inoltre, i portatili MSI comprendono un mese di Game Pass Ultimate incluso nel prezzo, il che dà accesso a un catalogo di giochi praticamente sterminato senza costi aggiuntivi.

Grazie alle porte Thunderbolt 4, inoltre, la serie Prestige supporta l'erogazione di energia attraverso le due porte in modo da poter caricare rapidamente i dispositivi, trasferire dati a 40Gbps e connettersi a più display e periferiche. Questo portatile vanta anche il supporto al WiFi 6E, il che permette di sfruttare i router di nuova generazione che abilitano la banda da 6 GHz, per maggiori prestazioni e una migliore gestione dei dispositivi collegati.

Windows 11 Home è preinstallato, mentre il portatile è anche elegante, facilmente trasportabile e con peso ridotto (1,69 kg). È estremamente leggero e sottile, con un design ergonomico a 180°.