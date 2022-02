MSI GE76 Raider: 700 Euro di sconto per un super portatile gaming con GeForce RTX 3070

Un portatile con caratteristiche notevoli, ora venduto a un prezzo che di solito viene praticato per i periodi dell'anno come il Black Friday o la Amazon Gaming Week. C'è tutto quello che può interessare ai giocatori, a partire dall'altrimenti introvabile Nvidia GeForce RTX 3070, ma anche un bellissimo e ampio display da 17,3" FHD IPS-LvL e con frequenza di aggiornamento addirittura da 300 Hz.

MSI ha scelto il processore Intel CORE di 10a Generazione per affrontare anche i giochi più pesanti e gestire le attività in multitasking. A supportarlo troviamo ben 32 GB di RAM DDR4 e addirittura un SSD M.2 PCIe da 2 TB. Inoltre, è integrata una scheda di rete di tipo WiFi 6E AX per supportare i router più recenti e poter gestire connessione wireless particolarmente veloci.

GE66 Raider bilancia alla perfezione estetica e prestazioni, il massimo per un laptop. La linea del GE66, con il suo profilo obliquo, caratterizza l'esclusivo look. Sfoggia, infatti, effetti luminosi RGB personalizzabili e integra soluzioni di raffreddamento dedicate per la CPU e la GPU assicurando prestazioni elevate anche in condizioni di gaming estremo.

Equipaggiato con una batteria da 99,9 Wh, la capacità massima consentita sui voli di linea, questo laptop è in grado di assicurare autonomia notevole. È inoltre dotato di web camera 1080p, utile per le streaming su Twitch, ma anche per eventuali videoconferenze e riunioni.

Ci sono anche tante opportunità di connessione per i giocatori: Ethernet, HDMI, jack per le cuffie, diverse USB, Mini DisplayPort 1,4, SD card reader, e altro ancora.