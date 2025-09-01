MSI Cyborg 15 lancia la sfida tra i portatili gaming: RTX 4060 e i7-13620H a molto meno di 1000
MSI Cyborg 15 propone una configurazione aggressiva centrata su GPU RTX 4060 Laptop e processore Intel Core i7-13620H. È più leggero di ASUS TUF F15, che offre però Thunderbolt 4, display 100% sRGB e SSD di capacità doppia. Nel nostro confronto tecnico cerchiamo di capire qual è il miglioredi Redazione pubblicata il 01 Settembre 2025, alle 09:59 nel canale Portatili
MSI Cyborg 15 monta processore Intel Core i7-13620H con 6 performance-core e 4 efficient-core, supportato da 16 GB DDR5 a 5200 MHz e SSD PCIe Gen 4 da 512 GB, specifiche che garantiscono rapidità sia in lettura che in scrittura.
Grafica affidata a NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB GDDR6: perfetta per ray tracing e AI enhancing. Lo schermo, invece, è da 15,6" FHD IPS-Level a 144 Hz, pensato per fluidità e dettaglio visivo, mentre un design traslucido ispirato al cyberpunk rende esteticamente accattivante il portatile. Quanto al sistema di raffreddamento, è affidato a un design Shared-Pipe per CPU e GPU.
In alternativa, ha ora un prezzo interessante anche questo ASUS TUF Gaming F15, il quale propone un processore i7-13620H con caratteristiche simili, 16 GB DDR5 a 5600 MHz, SSD fino a 1 TB e ancora una volta la RTX 4060. Il display FHD a 144 Hz vanta però copertura 100 % sRGB, Adaptive-Sync, G-Sync, MUX Switch e Advanced Optimus per ottimizzare latenza e qualità visiva.
Connessioni più ricche su ASUS: Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, Ethernet, HDMI 2.1 e batteria da 90 Wh promettono maggiore autonomia e versatilità. Il peso indicativo è di circa 2,2 K6, il che lo rende leggermente più pesante dell'MSI e quindi un po' meno trasportabile, ma è un trade-off per maggiore connettività e display di livello superiore.
Il prezzo su Amazon per l'ASUS è di 1.049 , un prezzo di accesso buono considerando le specifiche e l'elevata qualità costruttiva, certo non al livello dell'MSI Cyborg, che oggi ha un prezzo che fa proprio riflettere.
Differenze chiave tra MSI Cyborg 15 e ASUS TUF Gaming F15
|Caratteristiche
|MSI Cyborg 15
|ASUS TUF Gaming F15 (FX507VV)
|GPU
|RTX 4060, 8 GB GDDR6
|RTX 4060, 8 GB GDDR6
|CPU & RAM
|Intel Core i7-13620H, 16 GB DDR5 5200 MHz
|Intel Core i7-13620H, 16 GB DDR5 5600 MHz
|Storage
|512 GB SSD PCIe Gen 4
|1 TB SSD
|Display
|15,6" FHD IPS 144 Hz
|15,6" FHD 144 Hz con 100% sRGB, G-Sync, Adaptive-Sync
|Design e peso
|Traslucido cyberpunk, ~1,98 kg
|Colore Mecha Gray, ~2,2 kg
|Connettività
|Porte standard (USB, HDMI, Wi-Fi)
|Thunderbolt 4, USB-C Gen 2, Ethernet, HDMI 2.1
|Raffreddamento
|Shared-Pipe, DDR5, SSD Gen 4
|Sistema TUF con batteria da 90 Wh
|Prezzo indicativo su Amazon
|949
|1.049