MSI Cyborg 15 lancia la sfida tra i portatili gaming: RTX 4060 e i7-13620H a molto meno di 1000

MSI Cyborg 15 propone una configurazione aggressiva centrata su GPU RTX 4060 Laptop e processore Intel Core i7-13620H. È più leggero di ASUS TUF F15, che offre però Thunderbolt 4, display 100% sRGB e SSD di capacità doppia. Nel nostro confronto tecnico cerchiamo di capire qual è il migliore

MSI Cyborg 15 monta processore Intel Core i7-13620H con 6 performance-core e 4 efficient-core, supportato da 16 GB DDR5 a 5200 MHz e SSD PCIe Gen 4 da 512 GB, specifiche che garantiscono rapidità sia in lettura che in scrittura.

Grafica affidata a NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB GDDR6: perfetta per ray tracing e AI enhancing. Lo schermo, invece, è da 15,6" FHD IPS-Level a 144 Hz, pensato per fluidità e dettaglio visivo, mentre un design traslucido ispirato al cyberpunk rende esteticamente accattivante il portatile. Quanto al sistema di raffreddamento, è affidato a un design Shared-Pipe per CPU e GPU.

In alternativa, ha ora un prezzo interessante anche questo ASUS TUF Gaming F15, il quale propone un processore i7-13620H con caratteristiche simili, 16 GB DDR5 a 5600 MHz, SSD fino a 1 TB e ancora una volta la RTX 4060. Il display FHD a 144 Hz vanta però copertura 100 % sRGB, Adaptive-Sync, G-Sync, MUX Switch e Advanced Optimus per ottimizzare latenza e qualità visiva.

Connessioni più ricche su ASUS: Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2, Ethernet, HDMI 2.1 e batteria da 90 Wh promettono maggiore autonomia e versatilità. Il peso indicativo è di circa 2,2 K6, il che lo rende leggermente più pesante dell'MSI e quindi un po' meno trasportabile, ma è un trade-off per maggiore connettività e display di livello superiore.

Il prezzo su Amazon per l'ASUS è di 1.049 , un prezzo di accesso buono considerando le specifiche e l'elevata qualità costruttiva, certo non al livello dell'MSI Cyborg, che oggi ha un prezzo che fa proprio riflettere.

Differenze chiave tra MSI Cyborg 15 e ASUS TUF Gaming F15