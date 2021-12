LG UltraGear: il primo notebook gaming del produttore con GeForce RTX 3080 e display da 300Hz

LG ha appena annunciato il suo primo laptop per gaming, ampliando la sua linea premium UltraGear. Il nuovo LG UltraGear 17G90Q ha vinto il premio CES 2022 Innovation Award e può vantare prestazioni di alto livello con i videogiochi, abbinate a un design curato ed elegante.

Sul piano tecnico troviamo un processore Intel Tiger Lake H di undicesima generazione, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, memoria a doppio canale e una configurazione dual SSD ultraveloce. Il monitor integrato utilizza la tecnologia IPS e offre una diagonale sfruttabile di 17 pollici, con un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento a 300 Hz, caratteristiche che si rivolgono esplicitamente al mondo gaming. Inoltre, il sistema di raffreddamento sfrutta un sistema a camera di vapore, che promette prestazioni costanti anche in occasione dei gameplay più lunghi.

LG UltraGear 17G90Q ufficiale: tutte le specifiche tecniche

Display : LCD IPS 17.3" Full HD / 1 ms, 300Hz, sRGB 99%

: LCD IPS 17.3" Full HD / 1 ms, 300Hz, sRGB 99% Dimensioni e peso : 400 x 271,6 x 20,9 ~ 21,4mm / 2,64Kg

: 400 x 271,6 x 20,9 ~ 21,4mm / 2,64Kg Batteria : 93Whr

: 93Whr CPU : Intel Core con architettura Tiger Lake H di 11° Gen.

: Intel Core con architettura Tiger Lake H di 11° Gen. GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q

: NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q Memorie : 16/32GB di RAM / Fino a 1TB di storage M.2 NVMe

: 16/32GB di RAM / Fino a 1TB di storage M.2 NVMe Porte : 1x USB 4 Gen 3x2 Type C (USB PD-out e Thunderbolt 4) 1x USB 3.2 Gen 2x1 Type C (USB PD-out e DP) 2x USB 3.2 Gen 2x1 HDMI RJ45 microSD Alimentazione

: Colore: Purple Gray

Il nuovo modello 17G90Q offre grande potenza di calcolo, anche sul piano grafico, ma LG lo ha progettato per favorirne la portabilità: nonostante l'ampio display e la batteria da 93 Wh, il produttore è riuscito a contenere lo spessore a 21,4 mm e il peso è di 2,64 kg. Lo chassis è in alluminio ed è caratterizzato dall'esclusivo logo alato UltraGear.

Il notebook può essere gestito dal software LG UltraGear Studio, che consente di personalizzare le opzioni relative ai giochi e tenere traccia in tempo reale di numerosi dati sulle prestazioni, tra cui clock della CPU, TDP e clock della GPU. UltraGear Studio può inoltre essere usato per personalizzare l'illuminazione RGB presente nella tastiera. LG UltraGear 17G90Q adotta poi un sistema audio a due vie compatibile con DTS:X Ultra, mentre lato connettività wireless troviamo un adattatore Intel Killer Wireless, che aiuta a garantire una connessione di rete veloce e stabile, minimizzando eventuali latenze.

Purtroppo non abbiamo ancora informazioni sull'arrivo in Italia del laptop da gioco di LG: inizialmente sarà disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud nel primo trimestre del 2022, ma il produttore ha promesso il suo arrivo anche in altri mercati.