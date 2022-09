Lenovo ThinkPad X1 Fold: display da 16 pollici nello spazio di un notebook da 12 pollici

Lenovo ha annunciato ThinkPad X1 Fold di nuova generazione, continuando un lavoro di innovazione che ha avuto inizio nel 2020. Il nuovo modello offre un'area dello schermo più ampia pur mantenendo l'ultra-portabilità della prima generazione, proponendosi come il business notebook da 16 pollici più leggero al mondo.

Per la progettazione del nuovo modello Lenovo ha tenuto conto dei feedback dei clienti e delle ricerche condotte sugli utenti finali, implementando così un un display OLED pieghevole da 16 pollici più grande del 22% rispetto alla scorsa generazione, all'interno di uno chassis più sottile del 25% e cornici più sottili per produrre un aspetto più snello ed elegante anche in virtù del telaio in alluminio e della una cover posteriore in tessuto riciclato. Il nuovo modello si basa su processori Intel vPro e Intel Evo Design fino a Intel Core i7 di dodicesima generazione e grafica Intel Iris Xe, abbinati a storage SSD fino a 1 TB e opzioni di memoria fino a 32 GB LPDDR5. Lato software troviamo Windows 11 nelle declinazioni Home o Pro, in base al modello.

Lenovo ThinkPad X1 Fold di nuova generazione

Insieme al notebook Lenovo propone una tastiera opzionale retroilluminata di dimensioni standard, con TrackPoint e un ampio touchpad aptico, che funziona sia da scollegata sia da collegata al PC: l'utente può infatti agganciarla magneticamente alla metà inferiore del display ottenendo l'esperienza di un laptop da 12 pollici completo di tutte le funzionalità.

Rispetto alla precedente generazione il nuovo ThinkPad X1 Fold offre molto più spazio e il display si adatta a come gli utenti desiderano utilizzarlo: questo grazie al display OLED pieghevole di 16,3 pollici con aspect ratio 4:3 che può essere orientato in modalità verticale o orizzontale e, naturalmente, piegato. Il pannello supporta lo standard HDR fino a 600 nit, anche con Dolby Vision e funziona anche con una penna, anch'essa opzionale, ad attacco magnetico che utilizza il protocollo Wacom. Il notebook pieghevole presenta cornici di meno di 10 mm e solo 8,6 mm di spessore quando è aperto per uno spessore totale da piegato di soli 17,4 mm, il tutto mantenendo il rating MIL-STD-810H.

Su un notebook come ThinkPad X1 Fold è importante la sua esperienza d'uso, che viene suddivisa in diverse modalità gestite da un'interfaccia esclusiva chiamata Mode Switcher:

La classica modalità a conchiglia, o laptop, offre un display principale da 12 pollici con una tastiera su schermo nella metà inferiore o la tastiera ThinkPad Bluetooth TrackPoint opzionale. Viene consigliata in spazi ristretti come ad esempio quando si lavora in aerei, treni e automobili.

La modalità orizzontale, o modalità all-in-one, permette di utilizzare il dispositivo in formato orizzontale con il supporto posto nella parte posteriore e associare una eventuale tastiera, collegata o staccata dal supporto. In questo modo si può beneficiare del pannello nella sua estensione massima pari a 16 pollici.

La modalità Ritratto permette di usare il notebook in verticale, utile per modificare o consultare documenti lunghi, diversi feed social in simultanea, siti Web e altro ancora.

La modalità libro consente di leggere documenti su più pagine contemporaneamente, sfruttando il display da 16 pollici parzialmente piegato. È utile anche per la correzione di bozze di articoli o la navigazione di pubblicazioni digitali.

La modalità tablet può essere utilizzata in verticale oppure orizzontale, con ad esempio l'aiuto della penna magnetica. E' l'ideale, ad esempio, con la riproduzione multimediale di film, documentari o serie TV.

Sul nuovo modello è stata riprogettata la cerniera, che risulta adesso più sottile: oltre duecento parti si muovono in modo sincrono al suo interno per massimizzare l'uniformità e la durata del display, che è stato anch'esso riprogettato. All'interno del dispositivo invece è stato introdotto un dissipatore con tecnologia in attesa di brevetto, basato su diversi fogli di grafite, che consente di ottenere un design del tutto privo di ventola. Nello chassis sono disponibili tre porte USB type-C, fra cui due porte Thunderbolt 4, in modo che almeno due siano sempre accessibili in qualsiasi modalità. Abbiamo poi tre altoparlanti Dolby Atmos e doppi array sui due microfoni Dolby Voice, dei quali almeno uno è attivo a seconda della modalità in uso.

ThinkPad X1 Fold è il primo ad utilizzare l'Intel Visual Sensing Controller (VSC), un chip basato sull'IA e progettato unicamente per gestire la modalità d'uso del dispositivo in maniera automatica. Ad esempio VSC può configurare automaticamente la fotocamera aumentando il campo visivo orizzontale se viene rilevato l'uso della modalità Ritratto, o gestire dinamicamente microfoni e altoparlanti, o ancora abilitare il "wake-on-approach" riconoscendo automaticamente l'utente designato per riattivare il sistema e, se combinato con Windows Hello, offrendo un accesso di tipo zero-touch. Il chip può anche essere utilizzato per configurare la frequenza di aggiornamento del display corretta in base al tipo di contenuto, ottimizzando così il risparmio energetico.

Lenovo ThinkPad X1 Fold sarà disponibile negli USA da novembre 2022 a partire da 2499 dollari. Al momento non si conoscono dettagli su prezzi e disponibilità in Italia.

ThinkBook 16p Gen 3 disponibile anche alle PMI

Lenovo ha anche annunciato che la nuova serie ThinkBook 16p Gen 3, che implementa nelle configurazioni più elevate processori AMD Ryzen 9 fino alla serie 6000H e schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 3060, è disponibile anche alle PMI con opzionalmente anche il monitor ThinkVision S25e-30.

I notebook della serie utilizzano display IPS 16 pollici a risoluzione 2.5K con bordi ridotti e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Eyesafe, disponibile in versione da 400 nit a 60 Hz e nella nuova variante HDR400 da 500 nit a 165 Hz. Entrambe le opzioni sono certificate X-Rite Pantone e supportano i contenuti Dolby Vision. Lato memorie troviamo fino a 32 GB di RAM LPDDR5 dual-channel e fino a 2 TB di archiviazione tramite doppia unità SSD. L'alimentazione è curata da una batteria da 71 Wh, mentre lato connettività troviamo Wi-Fi 6 e due porte USB Type-C di cui una USB4, due USB-A 3.2 Gen 2 e una porta HDMI 2.1. L'utente può autenticarsi attraverso il pulsante Smart Power abilitato alle impronte digitali, mentre opzionalmente Lenovo propone una webcam IR Full HD con audio Dolby Atmos, utile per chi effettua molte videoconferenze, che vengono supportate inoltre da diverse tecnologie di IA.

ThinkBook 16p Gen 3, insieme ad altri laptop ThinkBook presentati all'inizio di quest'anno, sono disponibili in mercati selezionati, a partire da 1999€ esclusa IVA. Prezzi e disponibilità specifici per il mercato italiano arriveranno in seguito.