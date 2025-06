Lenovo LOQ: ecco un PC portatile che offre potenza da gaming con GeForce RTX 4060 e Intel Core i7 HX a soli 999 su Amazon

In collaborazione con Amazon

PC portatile pensato per chi cerca prestazioni elevate con grafica avanzata e raffreddamento ottimizzato. Lenovo LOQ 15IRX9 monta una RTX 4060, un processore Intel Core i7 HX e un display FHD da 144 Hz, ora in sconto su Amazon a un prezzo notevole per ciò che offre questo PC

Redazione di

13 Giugno 2025

offerte

Amazon

sconti

Lenovo

LOQ

Intel

Core

NVIDIA

GeForce

pubblicata il, allenel canale Portatili