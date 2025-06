Lenovo LOQ con RTX 4060 e Intel Core i7 HX scende a 999: prestazioni da desktop in un portatile

Lenovo LOQ 15IRX9 è oggi tra le proposte più interessanti per chi cerca un portatile potente e versatile: con CPU Intel Core i7-13650HX, GPU NVIDIA RTX 4060, 16GB di RAM e SSD da 1TB, è in offerta su Amazon a 999€. Un prezzo competitivo per una macchina capace di sostituire un desktop da gaming o da lavoro intensivo

Chi sta cercando un portatile in grado di gestire giochi AAA, editing video o carichi di lavoro impegnativi senza superare i 1000 euro può guardare con attenzione all'offerta Amazon sul Lenovo LOQ 15IRX9, oggi disponibile a 999 euro .

Il punto di forza di questa configurazione è senza dubbio la combinazione tra processore Intel Core i7-13650HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria GDDR6. La CPU, dotata di 14 core con architettura ibrida, è progettata per affrontare task pesanti come rendering, calcoli intensivi o multitasking spinto. La scheda grafica consente invece di ottenere ottime prestazioni in gaming a 1080p, anche con titoli recenti, grazie anche al supporto del DLSS.

Completano la dotazione 16 GB di RAM DDR5 e un SSD da 1 TB, che garantiscono velocità nei caricamenti e fluidità anche con più applicazioni aperte. Il sistema operativo è Windows 11, preinstallato e pronto all'uso.

Lo schermo da 15,6 pollici Full HD a 144 Hz offre una buona esperienza visiva, ideale per il gaming competitivo e la visione di contenuti, con luminosità da 300 nit. Da segnalare anche il sistema di raffreddamento Hyperchamber, pensato per gestire fino a 160W di TDP in modalità estrema, e assistito da intelligenza artificiale per bilanciare al meglio prestazioni e silenziosità.

Il design Luna Grey è sobrio e discreto, con tastiera retroilluminata, adatta anche a contesti lavorativi o universitari. A questo prezzo, Lenovo LOQ 15IRX9 rappresenta un'opzione decisamente interessante per chi vuole prestazioni da PC fisso in un formato portatile, senza superare il tetto dei 1000 euro.