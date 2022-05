Lenovo IdeaPad 3: ecco perché a 699 è la migliore offerta per un portatile gaming (con GeForce RTX 3050) su Amazon

Costava oltre 1500 euro solo pochissime settimane fa. Parliamo di un computer portatile molto potente, della linea Lenovo IdeaPad, adatto anche al gaming. Ottimo il Display da 15,6" FullHD IPS con risoluzione 1920x1080, 120Hz, e luminosità massima di 250nits, anti-glare, DC dimmer.

Ma non solo. Abbiamo anche il processore AMD Ryzen 5 5600H e scheda grafica GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, che garantiscono prestazioni di tutto rispetto. Nonostante queste caratteristiche, parliamo di un notebook sottile e leggero in PC+ABS con spessore di 24,2 mm e peso di soli 2,25 kg.

Per quanto riguarda lo storage, troviamo un SSD da 512 GB di tipo M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe espandibile fino ad 1 TB. La RAM è da 8 GB SO-DIMM DDR4-3200 espandibile fino a 16GB DDR4-3200.

La spaziosa tastiera di IdeaPad Gaming 3, inoltre, è stata progettata per i gamer, con una distanza tra i tasti di 1,5 mm per il massimo controllo e con retroilluminazione bianca per garantirne la visibilità in qualsiasi condizioni di luce. In abbinamento alla scocca in raffinato nero onice che riflette la luce, questa tastiera conferisce al portatile un aspetto decisamente accattivante.

Grazie alla tecnologia RapidCharge, inoltre, è possibile ricaricare la batteria del portatile, che ha un'autonomia complessiva di circa 5 ore, ifino all'80% n circa un'ora.