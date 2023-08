Intel Core i7 12a gen, 16GB RAM e Nvidia GeForce RTX 4050: questo PC gaming MSI a 1149 è imbattibile!

I giocatori sanno che dalla linea MSI Thin GF63 ottengono sempre garanzie. A maggior ragione possono andare sul sicuro con questa offerta Amazon a proposito di un portatile con Intel Core i7 12a gen, 16GB RAM e Nvidia GeForce RTX 4050, ora venduto a un prezzo imbattibile .

Lo schermo da 15,6 pollici a 144 Hz può rappresentare una carta vincente, sia sui cosiddetti titoli tripla A in cui è possibile giocare con un livello di dettaglio medio - alto. Mentre il processore Intel i7-12650H con 10 core/16 thread assicura tutta la flessibilità necessaria per ogni applicazione, di produttività oltre che di gaming.

MSI GF63 Thin si presenta con un'estetica appagante sia per chi lavora che per chi gioca: la scocca in alluminio spazzolato si unisce a una tastiera retroilluminata. Completo anche dal punto di vista della connettività, supporta il Wi-Fi 6 ma ha anche una porta Gigabit Ethernet per il collegamento diretto al router, in modo da avere la massima velocità nelle partite competitive.