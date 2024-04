Il portatile HP Omen con GeForce RTX 3080Ti, Intel Core i7, 32 GB di RAM e molto altro è sceso da 1.999 a 1.619

Vi segnaliamo un portatile con specifiche ai vertici per ogni aspetto. A partire dalla scheda video, una GeForce RTX 3080Ti, che non ha sicuramente problemi di performance. Questo HP Omen vanta anche il processore Intel Core i7-12700H con 14 core e 20 thread, e velocità fino a 4,7GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost. Abbiamo ben 32 GB di RAM con una frequenza da 4800Mhz (2x16GB) e SSD da 1 TB di tipo PCIe NVMe TLC M.2.

Ma non solo, visto che anche lo schermo è speciale. Parliamo di un 17,3" con risoluzione QHD (2560 x 1440p) e diagonale da 43,9 cm, con tecnologia IPS e frequenza di aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta 3ms. Tra le altre cose propone un volume del 100% per lo spazio colore sRGB.

Il portatile è al tempo stesso elegante con chassis nero opaco, prese d'aria su tre lati, ventilazione a 5 vie, sistema di raffreddamento OMEN Tempest Cooling Technology e tastiera in plastica riciclata. Presenta uno spessore di soli 2,7 cm, mentre il suo peso è di 2,78kg, decisamente ridotto vista la componentistica al suo interno.

Windows 11 Home è preinstallato, mentre la porta Thunderbolt 4 USB Type-C è l'ideale per i trasferimenti di file più veloci fino a 40 Gbps. Il portatile è dotato anche di Mini DisplayPort, di tre USB Type-A fino a 5 Gbps e addirittura anche della porta HDMI 2.1. Gli standard di connessione wireless supportati sono Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, ma non manca la porta Ethernet RJ-45 Gigabit.

Una configurazione assolutamente ben assortita, specifica per chi ha bisogno di prestazioni di assoluto livello. Che normalmente ha un costo ben più alto, visto che in passato questo portatile veniva venduto a 3.399 euro e, quando è stato in offerta, non è mai sceso sotto 1.999€.

Ultimamente su Amazon succedono cose veramente strane, come trovare un super PC da gaming HP a 1.399€ con la RTX 4070 , perché è sceso molto di prezzo! Chi ne approfitta fa un grande affare, anche perché a prescindere dal gaming sono tuttofare eccezionali.