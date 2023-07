Il portatile da gioco HP Victus con Intel Core i5 12450H, 16 GB di RAM e GeForce RTX 3050 è sceso a 699 per il Prime Day

Qui tutte le offerte del Prime Day

Prezzo da record per il Prime Day per il portatile HP Victus con CPU Intel Core i5 12450H di dodicesima generazione, performante scheda video GeForce RTX 3050, ottima per i giochi, 16 GB di RAM e SSD veloce da 512 GB. Ottimo anche il display, un 15.6" FHD IPS con frequenza di aggiornamento di 144Hz.

La tastiera di questo portatile è in formato full size retroilluminata con tastierino numerico integrato, mentre lo chassis grigio opaco è molto elegante con prese d'aria su tre lati per garantire la dissipazione del calore necessaria. Quanto alle porte di connessione, troviamo 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin, 1 lettore di schede SD. Non manca la Webcam HP Wide HD 720p. Potente, elegante e di un marchio prestigioso. Meglio non farselo sfuggire!