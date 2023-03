I nuovi notebook MSI con GPU Intel di 13-esima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 4000

In occasione del CES 2023, tenutosi a Las Vegas all'inizio dello scorso mese di gennaio, tutti i principali produttori di sistemi notebook hanno presentato le proprie novità nel settore basate su due famiglie di prodotti annunciati negli stessi giorni. Parliamo dei processori Intel Core di 13-esima generazione e delle schede video NVIDIA della famiglia GeForce RTX 4000 destinate ai PC portatili. MSIha nei giorni scorsi presentato la propria gamma completa: la maggior parte delle soluzioni è già disponibile sul mercato.

La gamma è piuttosto ricca e completa, comprendendo modelli che si posizionano su segmento diversi in base alla dotazione tecnica e al costo di acqisto. Al vertice troviamo il modello Titan GT77 HX, disponibile in Italia in due diverse configurazioni, una con NVIDIA GeForce RTX4080 con 12GB di memoria video e una con RTX4090 e 16GB di memoria video entrambe con processore Intel Core i9-13980HX (Raptor Lake). Tra le principali caratteristiche tecniche sono da segnalare il display MiniLED da 17,3 pollici di diagonale e risoluzione UHD+ a 144Hz di refresh massimo, del tipo HDR1000. La tastiera meccanica Cherry MX Ultra Low Profile con un sistema di contatto a punti incrociati in oro assicura la massima precisione di battuta; Cooler Boost Titan, un avanzato sistema di raffreddamento con 4 ventole e 8 heat pipe, gverna il raffreddamento dei componenti interni. I notebook della serie MSI Titan GT77HX sono già disponibili in Italia con prezzi a partire da 5.499 euro.

I laptop delle serie MSI Raider GE78HX e GE68HXsono equipaggiati con processori Intel Core HX di 13-esima generazione fino al modello Corei9-13980HX, in abbinamento a schede video NVIDIA GeForce dalla RTX 4060 fino alla 4080. Sono dotati di display 16:10 da 17” oppure da 16” con risoluzione QHD+ oppure UHD, abbinati alla nuova Matrix RGB light bar che permette di personalizzare lo stile del proprio notebook. I laptop delle serie Raider GE78HX sono già in vendita dalla fine di febbraio con prezzi che partono da 3.499 euro, mentre i modelli della serie Raider GE68HX lo saranno da marzo con prezzi a partire da 2.999 euro.

I laptop della famiglia Stealth Studiosono disponibili con display da 14, 16 e 17,3 pollici IPS level, con risoluzione UHD+ o QHD+. Sotto la scocca troviamo processori Intel Core di 13-esima generazione fino al modello Core i9 13900H, GPU NVIDIA GeForce dalla RTX 4060 alla 4080, sistema audio surround Dynaudio a con 2 speaker e 4 woofer, sistema di raffreddamento Cooler Boost 5, touchpad più ampi e tastiere SteelSeries Per-Key RGB. Al debutto sul mercato nel corso del mese di marzo, saranno in vendita con prezzi a partire da 2.599 euro. In Italia sarà disponibile nei prossimi giorni anche il modello Stealth 15 con CPU Raptor Lake i7-13620H e GPU RTX 4050 con prezzo al pubblico di 2.199 euro.

I nuovi laptop gaming delle serie Pulse e Katanasono dotato di scheda grafica NVIDIA GeForce RTX serie 40 (fino al modello RTX4070), in abbinamento a display da 15” (Pulse 15 e Katana 15) oppure da 17” (Pulse 17 e Katana 17) e con processori Intel sia di 13° sia di 12° generazione. Questi notebook sono dotati di diverse tecnologie avanzate, tra cui l’evoluto sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con design shared-pipe CPU GPU, tastiera RGB a 4 zone con WASD e copritasti, Nahimic by Seelseries, Hi-Res Audio e molto altro ancora. La disponibilità di questi laptop nel nostro paese è prevista, a seconda del modello, tra fine febbraio e l’inizio dell’estate con prezzi a partire da 2.099 euro per la serie Pulse e 1.699 euro per la serie Katana.

Sono infine previsti a breve al debutto anche i nuovi notebook delle serie Cyborg 15 e Thin GF63, che montano le RTX 4050 e 4060, processori Intel di 12° generazione e display da 15.6” FHD. Caratterizzato dall’utilizzo di un materiale traslucido sia sulla tastiera che sul telaio, il nuovo Cyborg 15 sfoggia un design avveniristico, che riecheggia il mondo della fantascienza, mentre Thin GF63 presenta il tipico aspetto dei notebook da gaming ed è, quindi, la scelta da preferire per chi ama il classico e ricerca un laptop particolarmente sottile, leggero e compatto. I prezzi partiranno da 1.499 euro per Cyborg 15 e da 1.599 euro per Thin GF63.