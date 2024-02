I migliori portatili gaming in offerta su Amazon, da 799 fino a quelli senza compromessi (che sconti!)

Chi può spendere 1.379€ oggi fa veramente un affare (normalmente costa dai 1.600€ in su): questo HP Victus è un PC dalla potenza notevole, ad iniziare dal processore Intel Core i7-13700 di tredicesima generazione con ben 14 core, 20 thread e picco a 5GHz! Ci sono poi 16GB di RAM DDR5 a 5600Hz, SSD 512GB, schermo da 16,1" Full HD 144Hz e soprattutto NVIDIA GeForce RTX 4070 ! È in assoluto quello che costa meno con questa ottima scheda grafica.

A 799€ (sconto di 100€) questo ASUS TUF Gaming F15 è un bell'affare. Prima di tutto il processore è veramente potente, visto che Intel Core i5-12500H mette in campo ben 12 thread e 16 core, con un picco di frequenza a 4,5GHz. Ci sono poi 16GB di RAM, 512GB di SSD molto veloce e NVIDIA GeForce RTX 3050 , che permette di togliersi diverse soddisfazioni in ambito gaming. Lo schermo è un 15,6" Full HD 144Hz. Chi cerca un ottimo tuttofare che se la cava bene anche con i giochi, oggi può tranquillamente dire di aver fatto un affare, con questo ASUS TUF.

Attenzione a questo HP Omen perché, a fronte di un esborso comunque importante (2.399€), è scontato di 700-1000€ rispetto al prezzo normale! Non ci sono compromessi, è un PC fra i più potenti in commercio , con uno schermo da 17,3" QHD 2560 x 1440 pixel 165Hz ottimo sia per il gaming, sia per la produttività (di qualsiasi tipo). CPU Intel Core i7-12700H (14 core, 20 thread, picco a 4,7GHz), 32GB di RAM, 1TB di SSD super veloce, Gen.4 e NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 16GB DDR6 indicano i limiti di questo PC, in qualsiasi ambito: nessuno.