I maggiori ribassi sui Portatili Gaming per le Offerte di Primavera Amazon: a partire da 799 e con GeForce RTX 4050, 4070, 4080 e 4090!

Abbiamo segnalato i PC portatili tuttofare in offerta, ottimi per lo studio, per il lavoro e praticamente per ogni cosa. Adesso è il turno di quelli gaming! Ecco le migliori offerte, partendo dal modello più economico. Per ogni box offerte riporteremo le informazioni più importanti relative alle caratteristiche di ogni modello.

Nota importante: ci vengono segnalati i prezzi in anticipo, alcuni dei quali poi allo scoccare della mezzanotte non si concretizzano in quanto comunicato. Sistemeremo eventuali anomalie man mano che ce ne accorgeremo, ci scusiamo per eventuali e temporanee segnalazioni errate.

OFFERTE TOP

Secondo il nostro parere, questi 2 portatili gaming meritano particolare attenzione:

1.099 € : MSI TUF Gaming A15, schermo 15,6" Full HD 144Hz, Ryzen 7 7735HS (8 core, 16 thread, 4,75GHz), RAM 16GB, SSD PCIe 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4060.

1.649 € : ASUS ROG Zephyrus G16, schermo 16" 2560x1600 pixel 240Hz , Intel Core i7-12700H (14 core, 20 thread, 4,7GHz), RAM 16GB, SSD PCIe 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4070.

Con NVIDIA GeForce RTX 3050 e 4050

Ecco due modelli molto interessanti, ASUS TUF e Acer Nitro V, i due modelli più economici dotati rispettivamente di NVIDIA GeForce RTX 3050 e 4050.

79 9€ : ASUS TUF con schermo 15,6" Full HD 144Hz, Intel Core i5-12500H (12 core, 16 thread, 4,5GHz), RAM 16GB, SSD PCIe 512GB, NVIDIA GeForce RTX 3050.

899€ : Acer Nitro V con schermo 15,6" Full HD 144Hz, Intel Core i5-13420H (8 core, 12 thread, 4,6GHz), RAM 16GB, SSD PCIe 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4050.

1.099€ : MSI Cyborg 15 con schermo 15,6" FHD 144Hz, Intel Core i7-13620H, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, NVIDIA GeForce RTX 4050.

Con NVIDIA GeForce RTX 4060

Si sale di livello grazie alla NVIDIA GeForce RTX 4060 con queste proposte MSI, ASUS e Acer.

1.299 € : MSI Katana 15, schermo 15,6" Full HD 144Hz, , Intel Core i7-13620H (10 core, 16 thread, 4,9GHz), RAM 16GB, SSD PCIe 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4060.

1.399€ : ASUS ROG Strix con schermo 16" Full HD 240Hz, Intel Core i7-13650H (14 core, 20 thread, 4,9GHz), RAM 16GB, SSD PCIe 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4060.

1.499€ : Acer Predator Helios 16 con schermo 16" 2560x1600 pixel 165Hz , Intel Core i7-13700HX ( 16 core, 24 thread, 5GHz ), RAM 16GB, SSD PCIe 1TB, NVIDIA GeForce RTX 4060.

Con NVIDIA GeForce RTX 4070, 4080 e 4090