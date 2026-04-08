I 4 migliori portatili su Amazon: c'è un tuttofare Lenovo da 449, un HP da 499 e altri 2 campioni di vendite attuali

Abbiamo raccolto in un articolo quelli che secondo noi sono i 4 portatili migliori presenti su Amazon. 2 sono sotto i 500, gli altri 2 per chi cerca qualcosa in più. Considerando il periodo, i prezzi non sono affatto male.

Il periodo, si sa, non è quello più favorevole ai prezzi dei dispositivi elettronici in genere. Prezzi di memorie e SSD sono alle stelle, a causa della forte richiesta del mondo AI e della difficoltà a stare dietro agli ordini. Ma il mondo va avanti e le necessità sono quelle di prima. In questo articolo trovate i migliori portatili per rapporto qualità prezzo presenti in Amazon. Ci sono 2 tuttofare sotto i 500 , più altri 2 con specifiche ben più elevate. Abbiamo escluso nella fascia economica ogni PC con soli 8GB di RAM, così come quelli di marchi ignoti. Meglio spendere 50 in più e avere una macchina con 16GB di RAM e marchio affidabile. Eccoli, in ordine di prezzo crescente.

1. Portatile Lenovo con Core i3, 16GB di RAM a 449

Questo portatile Lenovo da 449 non è una scelta povera. Lo sono quelli con processori ben più scarsi, che si trovano su Amazon anche a prezzi simili pur essendo di rango decisamente inferiore. Con questo PC abbiamo già un Intel Core i3-1315U, con 6 core, 8 thread e picco a 4,5GHz. Surclassa qualsiasi Intel serie N che trovate spesso nella fascia economica. Troviamo poi uno schermo Full HD 15,6", 16GB di RAM e SSD PCIe da 512GB. Per studio e lavoro ordinario basta e avanza.

2. Portatile HP con Core i5 120U, 16GB di RAM a 499

Questo HP è tutto sommato molto simile al precedente, ma con una CPU più potente. Troviamo infatti la recente e ottima Intel Core 5 120U, dotata di 10 core, 12 thread e picco a 5GHz, sempre affiancata da 16GB di RAM, SSD e da 512GB. Anche in questo caso il display è quello standard di settore, 15,6" Full HD. Va bene per chi magari si trova a lavorare saltuariamente con applicativi pesanti.

3. Portatile HP con Core i5 e 32GB di RAM a 669

Quando si parla di notebook da lavoro, studio o uso quotidiano intenso, trovare la combinazione giusta tra potenza, memoria e storage a un prezzo ragionevole è tutt'altro che scontato. Ora che hanno fatto scorta, si tratta di un'occasione da non lasciarsi sfuggire: HP 250 G9 con Intel Core i5-1334U, 32GB di RAM e 1TB di SSD NVMe a 669. HP 250 G9 si basa sul processore Intel Core i5-1334U di 13ª generazione (architettura Raptor Lake), un chip a 10 core (2 Performance-Core + 8 Efficient-Core) e 12 thread, con frequenza boost fino a 4,6 GHz. 32GB di RAM DDR4 è il vero valore aggiunto di questa configurazione. C'è poi un SSD NVMe PCIe da 1TB, con velocità sequenziali di lettura fino a circa 3.500 MB/s.

4. Uno ZenBook eccezionale, 3K, Intel Core Ultra 7, 32GB di RAM, l'anti MacBook Air, 1.149