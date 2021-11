HP Gaming Pavilion: un super portatile con AMD Ryzen 5, 8 GB di RAM, SSD 512 GB, NVIDIA GeForce GTX 1650Ti, a soli 749 euro!

Normalmente è un portatile da 899 Euro, ma per gli sconti del Black Friday di Amazon, quest'anno partito in anticipo, adesso ha un prezzo veramente da non perdere, di 749 Euro. Da non perdere per la sua configurazione di tutto rispetto, che vi consentirà di giocare quasi a tutti i titoli a 1080p e che è ottima anche per la produttività e il lavoro.

Il processore equipaggiato è AMD Ryzen 5 4600H, accompagnato da 8 GB di RAM e da SSD da 512 GB. La Scheda Grafica è Dedicata: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 GB GDDR6, ed è ottimo anche lo schermo da 15,6" FHD1920 x 1080 IPS Antiriflesso.

La cornice del portatile è particolarmente ridotta (Display Micro Edge), mentre il peso del computer è di soli 2,19 Kg, con dimensioni complessive assolutamente non eccessive, in rapporto al tipo di configurazione che si trova su questo prodotto. Il Sistema Operativo pre-installato è Windows 10 Home 64 con aggiornamento gratuito a Windows 11. Abbiamo anche la tastiera retroilluminata ghost white e il tastierino numerico, insieme al supporto di precision Touchpad, sistema ventilazione ottimizzato e audio B&O.

Grazie agli HP Dual Speaker, ad HP Audio Boost e al tuning personalizzato dagli esperti di B&O, infatti, l'audio di questo computer portatile è di ottimo livello. Il design del sistema di raffreddamento, inoltre, migliora la dissipazione del calore e aumenta la stabilità del sistema in qualsiasi attività. Il portatile è anche equipaggiato di lettore di schede di memoria multiformato SD e porta USB-C.

Insomma, alla luce di tutte queste caratteristiche, ci troviamo al cospetto proprio di un prezzo da Black Friday!