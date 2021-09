HONOR annuncia partnership strategica con Microsoft e il lancio di un nuovo notebook

HONOR ha tenuto un evento oggi nella sua nuova sede di Shenzhen in cui ha annunciato l'inizio di una partnership strategica con Microsoft. Le due aziende collaboreranno con lo scopo di consentire a HONOR di utilizzare i servizi cloud di Microsoft per portare le proprie tecnologie in tutto il mondo. Primo frutto della nuova partnership HONOR MagicBook V 14, uno dei primi portatili con il nuovo Windows 11 di cui oggi è stato annunciato il lancio.

Di seguito riportiamo un estratto del commento di George Zhao, CEO di HONOR Device, ha dichiarato:

"HONOR si impegna ad adottare un approccio incentrato sul consumatore e a sviluppare i prodotti migliori della categoria per i nostri utenti. Con un forte credo nell'apertura, nella cooperazione e nell'innovazione, lavoreremo a stretto contatto con i nostri partner della catena di fornitura globale in tutto il settore per creare un'esperienza di prodotto di classe mondiale con le nostre capacità tecnologiche, le intuizioni del mercato e le innovazioni di R&D. HONOR e Microsoft continueranno a rafforzare la nostra partnership strategica e a sviluppare soluzioni che possano incorporare diverse tecnologie software e hardware in vari scenari a servizio dell’utente. Siamo sicuri che insieme HONOR e Microsoft saranno in grado di stabilire un'interconnessione tra i dispositivi finali per creare un nuovo mondo intelligente per tutti".

La collaborazione prevede di trovare una risposta alle esigenze del "nuovo normale" del periodo che seguirà la pandemia di COVID: "I clienti si aspettano più convenienza, sicurezza e una migliore interazione dai loro dispositivi informatici mobili, sistemi e applicazioni, sia per il lavoro che per la casa", sottolinea HONOR, che prevede di sfruttare il proprio know-how su tecnologie "born-in-Asia" portandole al mondo attraverso Microsoft Azure.

HONOR e Microsoft annunciano una nuova partnership strategica

HONOR ha anche anticipato che nell'imminente HONOR Smart Life Product Launch del 26 settembre verrà lanciato MagicBook V 14, uno dei primi portatili con il nuovo sistema operativo Windows 11.

Microsoft è stata fra i primi brand major a collaborare con HONOR dopo che la società è diventata completamente indipendente. Da dicembre 2020, HONOR ha utilizzato Windows 10 come sistema operativo globale ufficiale, con il suo MagicBook Pro che è stato "il prodotto della sua categoria più venduto in oltre 20 mercati tra cui Cina, Russia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia e Malesia", stando alle note diffuse dall'azienda.

Insieme a Microsoft HONOR continuerà la sua strategia "1+8+N" per offrire agli utenti un'esperienza integrata e senza soluzione di continuità a prescindere dalla tipologia di dispositivo utilizzata. Il produttore cinese continuerà a concentrarsi sull'AI e sugli smartphone come nucleo della propria piattaforma, sviluppando comunque altri prodotti connessi come notebook, schermi intelligenti, tablet, wearable, cuffie TWS e router. Nei suoi prodotti e servizi ci saranno l'assistente intelligente YOYO, gli strumenti di collaborazione, l'assistente di viaggio AI, le utility e i servizi di traduzione, il tutto implementando il cloud computing e la tecnologia di Microsoft per "alimentare" i prodotti e servizi proprietari.

Nel corso del prossimo futuro le due aziende collaboreranno sull'integrazione di Windows e Android, uno dei punti salienti di Windows 11, al fine di offrire agli utenti la possibilità di lavorare su più dispositivi senza avere alcun tipo di frizione.