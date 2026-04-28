Facci sapere quali sono le migliori tecnologie del 2026: puoi vincere un notebook ACER Swift 16 AI

Partecipa al sondaggio organizzato in collaborazione con la European Hardware Association e aiutaci a meglio capire quali sono i tuoi interessi tecnologici. In palio un notebook ACER Swift 16 AI

Nelle settimane che precedono il Computex di Taipei, evento che inizierà ufficialmente martedì 2 giugno 2026, chiediamo a voi lettori di farci sapere quali sono le vostre preferenze in termini di tecnologia attraverso un sondaggio online. Quali sono le caratteristiche che ritenete più importanti nel momento in cui state per acquistare un nuovo monitor? Quale deve essere il prezzo giusto per il prossimo smartphone che acquisterete nel corso del 2026? Quali peculiarità costruttive ricercate nella tua prossima scheda video, AMD o NVIDIA? A quali nuove tecnologie siete maggiormente interessati?

Queste sono alcune delle domande che abbiamo inserito nel Sondaggio Hardware Upgrade - 2026, che proponiamo ai nostri lettori in collaborazione con la European Hardware Association. La vostra partecipazione ci permette di meglio capire quali sono le preferenze tra le novità che il mondo della tecnologia introduce nel corso dell'anno.

Scopo di questa ricerca è quindi quello di avere un quadro più completo su quello che interessa ai nostri lettori, così da avere una migliore fotografia del nostro pubblico e in questo modo poter fornire contenuti più attinenti alle vostre aspettative. Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione ed è per noi importante restare aggiornati su quello che i nostri lettori ricercano e desiderano.

Una volta completato il sondaggio condivideremo con voi i risultati ottenuti e i dati di analisi che da questi emergono, completando l'analisi per il mercato italiano con quanto emerso da sondaggi speculari che in questi giorni vengono eseguiti dai siti che compongono la European Hardware Association della quale Hardware Upgrade fa parte. Per partecipare al sondaggio clicca sul link seguente: Sondaggio Hardware Upgrade - 2026.

La partecipazione al sondaggio è completamente gratuita; al suo completamento, se vorrete, potrete inserire il vostro indirizzo email per partecipare all'estrazione di un fantastico premio: un notebook ACER Swift 16 AI. Il processo di estrazione del vincitore del premio messo in palio sarà curato da Parsec Media S.L., società che è editrice del sito Geeknetic che è uno dei soci fondatori della European Hardware Association.

Vi consigliamo di compilare il sondaggio usando un desktop o un notebook. Il suo completamento richiede pochi minuti di tempo e non è richiesto alcun dato identificativo: avete tempo sino alle ore 22 del 10 Maggio 2026 per fornire le vostre preferenze. Grazie sin d'ora per il vostro contributo!